 

Пономарев высказался о выступлении Украины на “Евровидении 2021” и назвал вероятного претендента на победу

20.05.2021, 16:04, Новости дня
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“Выступление хорошее, они спели так, как смогли – лучше всего. Единственное, что сбивает с толку – слишком много быстрых треков. Ведь “Евровидение” – как своеобразное казино. Когда много быстрых треков и появляется какая-то лирика, на нее больше обращают внимание. И наоборот – когда много лирики и появляется быстрая песня, то она имеет больше шансов на победу. Пока что тенденция, что слишком много быстрых песен. Переживаю, чтобы в финале не было слишком много таких песен – тогда наша песня немного нивелируется, на мой взгляд”, – считает артист. 

По словам Пономарева, солистке группы Катерине Павленко стоит улыбаться на сцене, чтобы не выглядеть настолько суровой.

“Я понимаю, что это такой стиль и так нужно было делать по задумке режиссера или артиста, но мне так хотелось сказать: “Улыбнись хотя бы в конце”. Она была, я бы сказал, достаточно сурова. Такая суровая, что вместо скворечников собачьи будки прибивает к деревьям. Это шутка. Но такой совет – в самом конце, когда все закончилось, улыбнись”, – посоветовал артист.

Пономарев предположил, что на “Евровидении 2021” победит представитель Италии.

“Он просто другой. Он не делать большие ставки на шоу, а просто выполняет свое дело – выходит и работает”, – аргументировал он.

Оценивать шансы Украины на победу Пономарев не стал.

“Много зависит от окружения”, – резюмировал он.

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Конкурс проходит на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.

По итогам первого полуфинала в финал конкурса кроме Go-A из Украины также вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии. Выступления всех победителей первого полуфинала можно посмотреть здесь. 

20 мая состоится второй полуфинал конкурса. В нем должны принять участие представители еще 17 стран: Молдовы, Сан-Марино, Эстонии, Чехии, Греции, Австрии, Польши, Сербии, Грузии, Албании, Португалии, Болгарии, Финляндии, Латвии, Швейцарии, Исландии и Дании

Группа из Исландии Daði & Gagnamagnið сейчас находится в изоляции в связи с выявлением у одного из участников коллектива коронавируса и не выйдет на сцену во втором полуфинале – в это время зрителям покажут выступление коллектива в записи.

22 мая будет названо имя победителя “Евровидения 2021”.

Украина является одной из самых успешных стран на “Евровидении” – она 15 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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