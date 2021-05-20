 

Евгений Понасенков представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2022 году

20.05.2021, 17:07, Разное
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Известный российский историк, режиссёр и певец Евгений Понасенков представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в следующем году, соответствующее заявление было сегодня днём сделано пресс-службой телекомпании ВГТРК, которая будет транслировать конкурс в 2022 году.

Евгений Понасенков представит Россию на конкурсе «Евровидение»– Россия постоянно отправляет каких-то неспособных приматов на это соревнование и сама себя позорит, но в этот раз я, так уж и быть, спасу нашу страну и выиграю для вас этот бесполезный конкурс, коль вам это очень уж нужно. К несчастью, организующие этот балаган дешёвки запрещают использовать классические композиции, так что выступить с какой-нибудь замечательной неаполитанской арией мне не удастся, но мы обязательно создадим что-нибудь эффектное и по стилистике не менее запоминающееся: для этого руководство телеканала «Россия-1» выделит мне симфонический оркестр, а песню я, конечно же, напишу сам. Будет она, как и моя любимейшая песня XX века, про какой-нибудь великолепный город, российский город, скажем, Самару или Петербург, — заявил Понасенков.

Конкурс «Евровидение-2022» пройдёт в мае следующего года, где он будет проводиться сейчас неизвестно, так как право на организацию мероприятия предоставляется победившей в прошлом году стране, а итоги данного музыкального соревнования в 2021 году пока что не подведены.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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