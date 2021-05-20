 

Студенты-добровольцы начали тушить пожары в Тюменской области

20.05.2021, 15:42, Разное
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На помощь прибыли студенты-добровольцы из Москвы, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской областей, а также Удмуртии.

Команда ВСКС под руководством спасателей займется обнаружением новых очагов возгораний. Также студенты будут проливать тлеющие остатки растительности, а также тушить кромку пожаров и выполнять другие поручения чрезвычайных служб.

По словам руководителя ВСКС, члена Общественной палаты России Евгения Козеева, добровольцы постоянно совершенствуют свои знания и навыки по спасательному делу, проходят обучение, участвуют в тренировочных сборах под руководством МЧС.

“Наши ребята точно понимают, куда они едут и как выполнять поставленные задачи, они не первый раз тушат лесные пожары. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь справиться со стихией», – сказал глава ВСКС.

В Тюменской области из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Александр Моор назвал ситуацию самой серьезной за последние 10 лет.



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