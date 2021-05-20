В Москве отремонтируют пять мостов до конца лета 2021 года

Мосты – это сложнейшие инженерные объекты, которые требуют ухода. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов. При необходимости проводится капитальный ремонт.

Так, в этом году в порядок приведут более 30 таких сооружений. До конца лета отремонтируют Лужнецкий метромост, Дорогобужский мост, Велозаводскую эстакаду, Вешняковский путепровод над Северо-Восточной хордой и Косинскую эстакаду над МКАД.

Сначала специалисты заменят гидроизоляцию сооружений. Это увеличит срок эксплуатации мостов, повысит износостойкость бетонного основания и уменьшит воздействие от механических нагрузок. После этого заменят асфальт и нанесут дорожную разметку.

Сообщается, что мосты будут перекрывать не полностью, а частично, чтобы не доставлять неудобства гражданам. Для безопасности дорожного движения в зонах проведения работ установят временные знаки и смонтируют ограждения с сигнальными огнями.

Стоит отметить, что с 2021 по 2024 годы в Москве появятся 10 новых мостов, восемь из которых уже строят, а два – проектируют. Например, возводят 164-метровый мост через реку Сходня (в рамках реконструкции Волоколамского шоссе) и 135-метровое сооружение через реку Битца (в рамках строительства участка Юго-Восточной хорды от МКАД до автодорожной магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе).

За последние 10 лет за счет бюджета в столице построили 16 мостов. Лениградский мост через канал имени Москвы был возведен в 2011-м, а Фирсановский мост через реку Сходня – в 2014-м. В 2018 году ввели в эксплуатацию семь таких сооружений: пять – через реку Сосенка, реку Десна и реку Парха, один – через реку Лихоборка и еще один – через реку Москву (Новый Крылатский мост).

Напомним, ранее “Дни.ру” подробно писали о капитальном ремонте Большого Каменного моста. Работы могут быть закончены раньше срока, поскольку сооружение чинят роботы. Устройствами управляют с помощью пульта на расстоянии 15 метров. За одну смену роботы могут снять около 15 кубических метров железобетона.