 

Три года без секса – Личное мнение

20.05.2021, 15:40, Разное
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Дана Борисова опровергла слухи, что у неё в гостях бывают мужчины, которые заходят на поздние посиделки.


Фото: Соцсети

«А ничего так, что у меня ни разу не было секса с марта 2018?»

Три года живёт Дана без секса.

Глядя на то, как выглядит сейчас гражданка Борисова, я ей верю — любителей подобной фактуры можно ждать не только три года, а вообще всю жизнь.

Раньше Дана была хорошенькой:


Фото: Соцсети

Конечно, чуть похожа на бледную моль, но косметика делала девушку ярче. Вполне могла бы не запоминать дату последнего секса, а иметь его регулярно.

А что же теперь?

Сейчас дочь Даны попала в больницу — то ли суицид, то ли ещё что. Борисова в это время находилась кто его знает где, но заявила, что постоянно на связи с лечащим врачом и дочерью. Настроение у девочки хорошее, домой не просится.

Да и чего проситься, если там — посиделки, которых нет?

К чему это я? Ах, да: сколько у вас секса не было?

Источник: Лена Миро



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