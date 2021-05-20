Domestos разработает свой антивирус

Компания Domestos приступила к разработке своего собственного антивируса, предназначенного для ОС Windows.

Поводом послужил заразившийся компьютер одного из главных инженеров отдела по производству средства для мытья и дезинфекции.

Поначалу компьютер значительно стал медленнее работать, а после на нем появился “Яндекс Браузер” и сервисы Mail.ru. Таким образом компания решила убить двух зайцев сразу: расширить корпорацию, выпустив свой собственный антивирус, тем самым увеличив прибыль, и выйти на IT рынок.

По словам разработчиков, это будет самый эффективный антивирус, который сможет обеспечить надежную защиту ПК от любых угроз.

– Если мы достаточно успешно справляемся с микробами, очисткой посуды и прочей дрянью, то почему мы не сможем справиться с компьютерными вирусами? — заявил руководитель нового проекта.

Программа получит имя Domestos Purity. Выход нового продукта на рынок ожидается в конце лета. Разработчики уверяют, что это будет лучший антивирус, который с помощью искусственного интеллекта будет блокировать вредоносные программы и сайты, а конкурентам ничего не останется, как уйти в другой бизнес.

—