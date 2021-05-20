Не всегда парфюм дарит приятный аромат: одни духи наносят вред, а другие сигнализируют о проблемах со здоровьем

Многие женщины просто обожают духи. И если одни постоянно используют лишь один единственный аромат, который давно считают своим, то другие могут годами искать такой парфюм, который подойдет именно им. А еще бывают случаи, когда даже любимые духи перестают нравиться и начинают пахнуть просто ужасно. Так вот, все это не случайно, и по реакции на ту или иную парфюмерию можно многое определить.

Вредный парфюм

Бывает так, что духи не просто перестают нравиться, а вызывают даже отвращение. С некоторыми из них все понятно – так происходит потому, что этот парфюм новый и слишком крепкий. Чаще всего столь неприемлемыми бывают мужские ароматы, которые могут даже вызвать настоящую головную боль.

А если духи вроде и ароматны, но вызывают беспокойство и чем-то отвращают, вызывая неприятные симптомы, стоит взглянуть на их этикетку. Все дело в том, что в них могут содержаться ингредиенты, опасные для здоровья. Например, некоторое время назад одна партия духов вызывала у всех женщин, которые их покупали, сильнейший астматический кашель. Оказалось, все дело в ирисовой и гиацинтовой вытяжках, но как только натуральные масла заменили на похожие синтетические составляющие, парфюм тут же стал полностью безопасен и не вызывал никаких симптомов.

Духи и беременность

На невозможность “носить” любимый аромат частенько жалуются и беременные женщины. Как бы им ни нравился раньше какой-то парфюм, стоит им в положении уловить его запах, как у них тут же начинается сильнейший токсикоз. Все-таки у будущих мамочек начинают бушевать гормоны, идет сильнейшая перестройка организма, привычная еда становится ненавистной. Так и с духами может быть.

Но не все так страшно, хотя какое-то время назад беременные благодаря некоторым исследованиям даже боялись заходить в парфюмерный магазин. А дело все в том, что тогда выяснилось, что при регулярном использовании ароматических композиций в организм попадает химическое вещество фталат, негативным образом влияющее на репродуктивную систему.

Но этот эксперимент проводился на крысах, которые постоянно находились рядом с духами и чье потомство потом оказалось слегка заторможенным. А в итоге стало ясно, что будущие мамочки и их детки все-таки от небольших порций любимых духов не смогут получить столь большое количество вредного вещества, как крысы и их детеныши. Так что если аромат не вызывает отвращения, то беременные могут им пользоваться, не переживая о последствиях.

Парфюм – индикатор болезни

Иногда отличные духи на коже человека могут раскрываться совсем не так, как обещают в своих отзывах другие покупатели. Часто женщины покупают парфюм, понравившийся на других представительницах прекрасного пола, а потом понимают, что запах совсем не такой, как хочется. Конечно, это может свидетельствовать просто о том, что духи поддельные или истек срок их годности. Но также подобное явление может быть признаком наличия того или иного заболевания.

Дело в том, что наша кожа – это самый крупный орган, непосредственно связанный с желудочно-кишечным трактом. Так что если при нанесении на кожу и смешивании с ее запахом парфюм начинает неприятно пахнуть, это может значить, что у человека есть заболевания ЖКТ или какие-то проблемы, связанные с ним. Между прочим, иногда решить проблему можно путем банальной перемены рациона питания. Но прежде чем это делать, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Индивидуальный аромат

Но что же делать, чтобы духи точно подошли и стали вызывать только положительные эмоции? Оказывается, лучше всего для этого начать применять парфюмы с ароматом, созданным специально для вас. Он будет подобран с учетом особенностей состояния здоровья и кожи женщины, перестанет ощущаться своей обладательницей спустя пару часов после нанесения, зато окружающие будут слышать потрясающий запах еще очень долго. А посему комплименты в свой адрес вы будете слышать целый день.

Более того, в некоторых случаях такие духи даже будут оказывать благотворное влияние на своих обладательниц, ведь беременные с их помощью могут забыть о токсикозе, страдающие от стресса смогут расслабиться, да и женщины с другими особенностями здоровья найдут для себя в подобных ароматах немало плюсов.