Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в третий раз станут родителями

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко ждут третьего ребенка! О том, что супруги ждут появления на свет третьего малыша, спортсмен рассказал на своей странице в Instagram:

Важнейшая новость этого года! Мы с @kostenko.94 ждем ребеночка!

Малыш, ты еще этого не знаешь, но мы тебя уже так любим! Правду говорят, что те, у кого еще нет детей, не могут понять счастье отцовства.

Мы с Настей планировали каждого малыша, можете нас поздравить, уже скоро мы официально будем многодетной семьей!

Милая, это лучший подарок для меня! Спасибо, что ты у меня есть,

– написал он под семейным фото с подросшими детьми и супругой, у которой уже заметен округлившийся животик. В комментариях почти что многодетную семью уже поздравили сотни подписчиков. Будущая мама тоже опубликовала пост, в котором призналась, что уже не может “держать эту радостную новость в секрете”:

Все самое важное сейчас для меня в мире — на этой фотографии.

Мои дорогие друзья и подписчики, не могу больше держать в секрете эту радостную новость и хочу, чтобы вы разделили положительные эмоции нашей растущей семьи!

Мы с моим любимым мужем снова станем родителями!!!

Мы ждем малыша!!!

Это такое счастье!

Неважно, кто там у нас, мы просто счастливы и все!

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с дочерьми

Анастасия и Дмитрий познакомились в декабре 2016 года, когда футболист еще состоял в браке с Ольгой Бузовой. Общение в первый вечер у них не сложилось, да и смысла в нем Настя не видела – женатый мужчина. Но Дмитрий эту ситуацию видел иначе: к тому моменту его брак с Ольгой Бузовой носил уже формальный характер, поэтому спустя несколько дней он пошел в наступление и написал Насте в Instagram, а уже через пару месяцев он перевез вещи Насти в свою квартиру. После завершения осенней части игр влюбленные отправились в отпуск на Мальдивы, где за ужином Дмитрий сделал ей предложение. Репортаж со свадьбы Дмитрия и Анастасии смотрите здесь.

10 июля 2018 года, родилась их первая дочь Милана. Примечательно, что новость о второй беременности Анастасии Костенко пришла в то время, когда сам Дмитрий только оправился от череды неприятностей. В начале лета 2019-го СМИ писали о его затянувшихся алиментных распрей с первой супругой и его многомиллионных долгах, из-за которых ему могут закрыть выезд за границу. Задолженность футболист погасил. Также в июне 2019-го Тарасов завершил сотрудничество с “Локомотивом” – клуб отказался продлевать с ним контракт, тогда как он сам решил сделать паузу в спортивной карьере, посвятив свое время семье и налаживанию здоровья. В Италии он сделал операцию на ногу после давно полученной травмы, поэтому на бракосочетание друга, рэпера T-Killah, в июле 2019 года он пришел в гипсе и на костылях.

В феврале 2020 года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями во второй раз – у них родилась еще одна дочка, которую назвали Евой.