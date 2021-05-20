 

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в третий раз станут родителями

20.05.2021, 15:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко ждут третьего ребенка! О том, что супруги ждут появления на свет третьего малыша, спортсмен рассказал на своей странице в Instagram:

Важнейшая новость этого года! Мы с @kostenko.94 ждем ребеночка!
Малыш, ты еще этого не знаешь, но мы тебя уже так любим! Правду говорят, что те, у кого еще нет детей, не могут понять счастье отцовства.
Мы с Настей планировали каждого малыша, можете нас поздравить, уже скоро мы официально будем многодетной семьей!
Милая, это лучший подарок для меня! Спасибо, что ты у меня есть,

– написал он под семейным фото с подросшими детьми и супругой, у которой уже заметен округлившийся животик. В комментариях почти что многодетную семью уже поздравили сотни подписчиков. Будущая мама тоже опубликовала пост, в котором призналась, что уже не может “держать эту радостную новость в секрете”:

Все самое важное сейчас для меня в мире — на этой фотографии.
Мои дорогие друзья и подписчики, не могу больше держать в секрете эту радостную новость и хочу, чтобы вы разделили положительные эмоции нашей растущей семьи!
Мы с моим любимым мужем снова станем родителями!!!
Мы ждем малыша!!!
Это такое счастье!
Неважно, кто там у нас, мы просто счастливы и все!

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с дочерьми

Анастасия и Дмитрий познакомились в декабре 2016 года, когда футболист еще состоял в браке с Ольгой Бузовой. Общение в первый вечер у них не сложилось, да и смысла в нем Настя не видела – женатый мужчина. Но Дмитрий эту ситуацию видел иначе: к тому моменту его брак с Ольгой Бузовой носил уже формальный характер, поэтому спустя несколько дней он пошел в наступление и написал Насте в Instagram, а уже через пару месяцев он перевез вещи Насти в свою квартиру. После завершения осенней части игр влюбленные отправились в отпуск на Мальдивы, где за ужином Дмитрий сделал ей предложение. Репортаж со свадьбы Дмитрия и Анастасии смотрите здесь.

10 июля 2018 года, родилась их первая дочь Милана. Примечательно, что новость о второй беременности Анастасии Костенко пришла в то время, когда сам Дмитрий только оправился от череды неприятностей. В начале лета 2019-го СМИ писали о его затянувшихся алиментных распрей с первой супругой и его многомиллионных долгах, из-за которых ему могут закрыть выезд за границу. Задолженность футболист погасил. Также в июне 2019-го Тарасов завершил сотрудничество с “Локомотивом” – клуб отказался продлевать с ним контракт, тогда как он сам решил сделать паузу в спортивной карьере, посвятив свое время семье и налаживанию здоровья. В Италии он сделал операцию на ногу после давно полученной травмы, поэтому на бракосочетание друга, рэпера T-Killah, в июле 2019 года он пришел в гипсе и на костылях.

В феврале 2020 года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями во второй раз – у них родилась еще одна дочка, которую назвали Евой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / “Роль вирусов доказана и изучена”: Российский онколог рассказал о перспективе развития рака после COVID-19

19.09 / Коронавирус: последние новости на 19 сентября 2020 года

20.07 / Мнение: Как я «шатал режим»…

11.05 / Мнение: Будни израильского апартеида

08.12 / Время подумать о переезде: Иванка Трамп и Джаред Кушнер покупают участок земли за 30 миллионов долларов в Майами

07.11 / Паулина Андреева рассказала, как ласково называет её Бондарчук

13.11 / Мнение: Декоммунизация курганов

01.03 / Мнение: Что думает Шойгу о перевороте?

27.03 / Франция назначила гомосексуалиста послом в Саудовской Аравии

21.07 / «Я не представляю себе, как Беларусь без Александра Григорьевича»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика