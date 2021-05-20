 

Путин о желающих откусить часть России: Мы им зубы выбьем

20.05.2021, 15:22, Новости дня
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Президент Владимир Путин заявил, что в РФ самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны.

«Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке… Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания», – цитирует президента ТАСС.

По словам Путина, имеющийся ядерный потенциал гарантирует отражение любых внешних угроз, в частночти, попыток нарушить территориальную целостность страны.

«Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться», – сказал Путин.

Также глава государства рассказал о том, что в РФ появятся новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире.

«У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления нашими специалистами», – цитирует Путина РИА «Новости». Уточняется, что именно «за счет всех этих факторов … нам удается поддерживать наши вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне. Мы будем действовать так и дальше».

Ранее читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение в связи с тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» Россию «по-братски» с другими странами.



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