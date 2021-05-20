 

Заставившая ученицу смыть макияж педагог в Ростовской области уволилась

20.05.2021, 15:22, Новости дня
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Преподаватель из школы города Морозовск в Ростовской области, заставившая криками смыть школьницу макияж, уволилась из учреждения, сообщил отдел образования Морозовского района.

«В школе состоялось заседание педагогического совета о необходимости соблюдения норм педагогической этики… Педагог написала заявление об уходе по собственному желанию», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В ГУ МВД по региону отметили, что полиция начала проверку по факту происшествия.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео, где учитель школы в Морозовске схватила школьницу и начала кричать, заставляя смыть макияж. В отделе образования города отметили, что происшествие случилось в понедельник.

В ходе разбирательства родители девочки и педагог пришли к примирению, с учениками, которые наблюдали происшествие, поговорили психологи.

В марте преподаватель русского языка и литературы в Петербурге прекратила работать в школе после того, как родители пожаловались на ее ролики в TikTok, в которых запечатлены дети.



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