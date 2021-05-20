 

Депутат Рады Козак объявлен в розыск

20.05.2021, 15:22, Новости дня
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Служба безопасности Украины получила разрешение на арест депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, подозреваемого в «госизмене», он объявлен в розыск, сообщила пресс-служба СБУ.

«Сегодня Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака. Ранее следователи СБУ объявили его в розыск. Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении», – передает сообщение украинского ведомства РИА «Новости».

СБУ заявляет, что у нее есть «аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором».

Генпрокуратура Украины подозревает главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.

13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.



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