«Это будет не ГУЛАГ»

Директор ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключенными.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников выступил с предложением организовать трудовые лагеря на крупных объектах для имеющих право на принудительные работы осужденных, где трудятся мигранты и не хватает рабочей силы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Калашникова.

Как рассказывает директор ФСИН, недавно президент РФ Владимир Путин встречался с руководителями Таджикистана и Узбекистана: «Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы.

Но мы в свою очередь реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату», — уверил Калашников.

Калашников заявил, что обсуждал эту проблему с главой Магаданской области Сергеем Носовым. Он сообщил, что на золотых приисках в его регионе работают мигранты из стран Средней Азии, и власти вынуждены организовывать для рабочих чартерные рейсы, чтобы они могли вернутся домой. Поэтому, по мнению директора ФСИН, лучше «спецконтингенту» построить общежития, предоставить рабочие места, «зато они останутся там, они будут там же работать»: «И мы решим трудовую проблему, и произойдет та самая социализация», — убежден Калашников.

По подсчетам директора ФСИН, из 482 тысяч человек, которые находятся в «исправительных учреждениях», около 188 тысяч имеют право на принудительные работы.

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Калашников ранее рассказывал, что ФСИН может отправлять осужденных на очистку территорий Арктики от загрязнений. Он сообщил, что соответствующая договоренность уже есть с администрацией города Норильска.

В конце апреля начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Елена Коробкова выразила мнение, что создание рабочих мест на предприятиях Байкало-Амурской магистрали (БАМ) может позволить заключенным выходить на свободу досрочно. Коробкова заявила, что законодательство позволяет переводить людей, приговоренных к лишению свободы, на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ и что такие работы для заключенных — это возможность адаптации в обществе и устройства на работу.

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