Polywork получает 3,5 миллиона долларов на объединение профессиональных и социальных сетей

Жизнь сложна, и поэтому — работа-жизнь — становится все больше. Это предпосылка, лежащая в основе Polywork, новой профессиональной социальной сети, основанной основателем Lystable / Kalo Питером Джонсоном.

Сегодня он объявляет о стартовом раунде на 3,5 миллиона долларов, возглавляемом Рэем Тонсингом из Caffeinated Capital (который, как отмечается, был первым инвестором в Clubhouse, Airtable и Brex), с участием основателей YouTube (Стив Чен), Twitch (Кевин Лин), PayPal (Макс Левчин), VSCO (Джоэл Флори), Behance (Скотт Бельски) и Worklife VC (Брианн Киммел) — вот лишь некоторые из его длинного списка ангелов.

Как видно из списка, Джонсон, бывший гуглер (и квасцы TC Battlefield), не испытывает недостатка в контактах для своего нового стартапа — он привлек столько венчурных капиталистов в Lystable / Kalo.

Хотя мы также узнали, что его более ранний стартап, который был сосредоточен на инструментах, помогающих компаниям управлять фрилансерами и рабочими, больше не работает. Кало / Lystable попали в тупик.

Нам говорят, что основатели приняли решение прекратить работу после того, как не смогли убедить инвесторов продолжать поддерживать бизнес, на который, по-видимому, серьезно повлияла пандемия, поскольку компании уволили фрилансеров.

Хотя, параллельно, венчурные инвестиции направлялись в стартапы, создающие рынки, чтобы помочь компаниям работать с внешними талантами (поскольку бум удаленной работы явно способствует более гибким способам работы), поэтому неясно, где именно Кало пошел не так — возможно, он сосредоточился на Инструменты управления просто уступили место более полнофункциональным торговым площадкам, которые предлагают административную поддержку, предлагаемую SaaS.

Lystable / Kalo собрали около 30 миллионов долларов за семилетний период на Crunchbase, в том числе от некоторых из тех же инвесторов, вкладывающих деньги в Polywork. Хотя большинство инвесторов последнего не то же самое, и похоже, что они приходят больше с социальной / развлекательной стороны.

Так в чем же суть нового стартапа Джонсона? Он по-прежнему ориентирован на мир работы. Это его «лунная миссия», которая, как нам сказали, была подкреплена знаниями о создании профессиональной сети, полученными от Lystable.

Но если вы посмотрите на сайт, это будет намного больше. Twitter по внешнему виду, чем LinkedIn. Таким образом, социальный элемент здесь действительно находится в центре внимания.

Короче говоря, Polywork суммирует Twitterсоциальная лента в стиле, где профессионалы могут публиковать новости о том, чем они занимаются (в работе и, если они хотят, в жизни тоже).

Навыки и интересы пользователей (например, «UX-дизайн», «основатель», «энтузиаст динозавров»); причуды личности («интроверт»); и достижения («спутник жизни») — или наоборот («плохой игрок в гольф», «неудача») — могут отображаться в виде пользовательских значков в верхней части их профиля — опять же с возможностью сочетания личного и профессионального, чтобы предложить более полную портрет того, кто вы и что вы предлагаете.

В самом фиде отдельным сообщениям могут быть присвоены связанные теги (например, «проведенное пользовательское исследование», которое находится в разделе «Дизайн пользовательского интерфейса»), чтобы проиллюстрировать релевантную активность. (При нажатии на конкретный значок отображается фрагментированный вид связанного с тегами содержимого этого пользователя.)

Результатом является интерфейс, который кажется игривым и неформальным — где вас активно поощряют привносить свою индивидуальность — но который одновременно предназначен для демонстрации рабочей активности и достижений.

Что касается профессиональных сетей, такой подход позволяет пользователям получить быстрый визуальный обзор человека — возможно, конкретизируя некоторые сухие детали, которые они уже видели в своей учетной записи LinkedIn, — и быстро переходить к отдельным примерам конкретной деятельности. Рекрутеры или другие лица, ищущие профессиональных ледоколов, вероятно, будут наслаждаться возможностью найти более свежий материал для работы, прежде чем делать холодную презентацию.

Polywork также позволяет пользователям отправлять запросы на совместную работу другим пользователям сети, также как и его версия электронной почты LinkedIn. Но (к счастью) похоже, что у пользователей есть элементы управления, чтобы установить, открыты ли они для получения таких запросов или нет.

Это, безусловно, правда, что дом и работа никогда не были так смешаны, как сейчас, учитывая разразившийся пандемией бум удаленной работы.

В то же время профессионалы вполне могут — по необходимости — больше сосредоточиться на круге навыков и интересов, которые они имеют или могут приобрести, вместо того, чтобы рассматривать какое-либо отдельное название должности как определяющее их, как это было верно для предыдущих поколений работников. Как говорится, «работа на всю жизнь» больше не существует. Карьерный путь сложен, многогранен и для некоторых может быть скорее гобеленом, чем линейной траекторией.

Таким образом, концепция Polywork, ориентированная на миллениалов, заключается в том, чтобы предложить место, где люди могут представить более личный и всесторонний вкус себя как профессионалов и отдельных лиц, охватывающий не только свои навыки и рабочие достижения, но и их увлечения, причуды и навязчивые идеи — много хвастаясь больше, чем кажется возможным (или разумным) в стабильной среде LinkedIn.

Тем не менее, LinkedIn, конечно, не единственное место для самовыражения профессионалов; Люди уже делают это постоянно в социальных сетях, таких как Twitter (или даже Instagram для более визуально мыслящих профессий). Любая социальная сеть, по сути, уже сама по себе является неформальной профессиональной сетью — без необходимости в значках или ярлыках (хэштеги делают довольно приличную работу).

Таким образом, хотя дизайн продукта Polywork может выглядеть привлекательно, попытка изобрести сетевое колесо, несомненно, является серьезной проблемой.

Это не только борьба за внимание с помощью скучных профессиональных сетей, таких как LinkedIn (которую все любят ненавидеть), но и непосредственное проникновение на очень спорную территорию социальных сетей. Э, удачи с этим!

Убедить людей повторить свою активность в социальных сетях — или действительно отказаться от существующих с трудом завоеванных социальных сетей — выглядит сложной задачей. Так что риск неактуален, несмотря на симпатичный интерфейс. (Конечно, LinkedIn скучный, но, ребята, все дело в том, что это низкие эксплуатационные расходы…)

Название и философия Polywork предполагают, что его можно будет добавить к существующему сочетанию профессиональных и социальных сетей, то есть вместо того, чтобы заменять их. Но, что ж, дополнительная профессиональная сеть звучит как побочная линия.

Polywork был запущен в апреле, но пока не раскрывает количество пользователей — и в настоящее время ведет список ожидания для регистрации.

Комментируя посевное финансирование в своем заявлении, Tonsing из Caffeinated Capital сказал: «Есть новое поколение, которое хочет работать и жить на своих собственных условиях, не предназначенных для единой личности. Пандемия усилила эту тенденцию, и люди переоценивают то, кем они являются и что для них наиболее важно в жизни. Polywork откроет и облегчит этот постоянный сдвиг в человеческом поведении. Мы рады снова стать партнером Питера! »