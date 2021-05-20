Privacy.com переименовывается в Lithic и привлекает 43 миллиона долларов для виртуальных платежных карт

Когда в 2014 году была основана Privacy.com, компания фокусировалась на том, чтобы позволить любому бесплатно генерировать номера виртуальных и одноразовых платежных карт.

Цель заключалась в том, чтобы позволить этим пользователям сохранять в безопасности фактические номера кредитных карт пользователей, одновременно позволяя отключать компании от их банковских счетов. В эпоху почти постоянных утечек данных и скиммеров кредитных карт, нацеленных на ничего не подозревающие веб-сайты, Privacy.com усложнил хакерам получение информации о реальных кредитных картах.

Концепция пришлась по душе многим. Во время проведения серии A в размере 10,2 миллиона долларов в прошлом июле Privacy.com заявила, что выпустила 5 миллионов номеров виртуальных карт. По словам генерального директора и соучредителя Бо Цзяна, сегодня это число увеличилось более чем вдвое и превысило 10 миллионов.

«Мы решили создать самый безопасный и быстрый способ оплаты в Интернете. Наше мобильное приложение и расширение для веб-браузера позволяют создавать виртуальную карту для каждой покупки, которую вы хотите совершить в Интернете », — объяснил Цзян. «Это может быть особенно удобно для таких вещей, как управление подписками или проверка того, что ваш ребенок не тратит 1000 долларов на скины Fortnite».

За прошедшие годы компания из Нью-Йорка осознала ценность разработанной ею технологии для выпуска виртуальных и одноразовых платежных карт. Таким образом, после года бета-тестирования Privacy.com запустила свой новый API выдачи карт в 2020 году, чтобы предоставить корпоративным клиентам возможность создавать платежные карты для своих клиентов, оптимизировать операции бэк-офиса или упростить выплаты.

Ранний рост новой платформы для выпуска карт, получившей название Lithic, побудил стартап изменить свою бизнес-стратегию и провести ребрендинг.

В процессе создания своего потребительского продукта Privacy.com построил большую инфраструктуру для программного создания карточек.

«Если вы задумаетесь об анатомии транзакций по кредитным / дебетовым картам, то существует ряд современных процессоров, таких как Stripe, Adyen, Braintree и Checkout», — сказал Цзян TechCrunch. «С другой стороны, мы сосредоточены на создании и выпуске карт, а также на API для фактического создания карт. Эта сторона отстает от стороны, занимающейся приобретением карт, на пять-семь лет … Мы много построили, чтобы поддерживать создание карт для себя, и поняли, что это необходимо множеству других разработчиков для создания карт ».

В рамках своей новой стратегии Privacy.com объявила сегодня, что сменила название на Lithic и привлекла 43 миллиона долларов в рамках серии B, возглавляемой Bessemer Venture Partners, чтобы удвоить свою платформу выпуска карт и сосредоточить внимание на новом B2B. Index Ventures, Tusk Venture Partners, Rainfall Ventures, Teamworthy Ventures и Walkabout Ventures также участвовали в финансировании, в результате чего общая сумма привлеченных средств Lithic на сегодняшний день составляет 61 миллион долларов.

Privacy.com, потребительский продукт компании, будет продолжать работать как отдельный бренд, работающий на платформе выпуска карт Lithic.

Проще говоря, Lithic был разработан, чтобы упростить разработчикам программное создание виртуальных и физических платежных карт. Цзян воодушевлен ранним успехом платформы, отмечая, что объемы выпуска корпоративных документов утроились за последние четыре месяца. Он конкурирует с такими крупными финтех-игроками, как Marqeta и Galileo, хотя Цзян отмечает, что целевой клиент Lithic — это скорее стартап на ранней стадии, чем крупная, устоявшаяся компания.

«Marqeta, например, преследует предприятия и меньше ориентирована на разработчиков и обеспечение доступности их инфраструктуры. И Галилео тоже », — сказал он TechCrunch. «Когда вы сравниваете нас с ними, поскольку мы более молодая компания, у нас есть преимущество в создании гораздо более современной инфраструктуры. Это позволяет нам снизить затраты, но при этом стать более гибкими к потребностям стартапов ».

Преимущества, рекламируемые платформой «самообслуживания» Lithic, включают возможность «мгновенно» выпустить карточку и «доступные строительные блоки» или то, что компания описывает как целенаправленную функциональность, чтобы разработчики могли включать только те функции, которые им нужны.

Еще одно преимущество? Возможность для нового потока доходов. По словам Литика, разработчики получают процент от выручки от обмена, полученной продавцом. «Мы заметили, что у многих людей действительно большие амбиции по созданию большего количества стеков собственными силами. Мы предлагаем людям путь, привнося в них больше платежных элементов мира, которые они могут построить для масштабирования », — сказал он. «В результате всего этого мы перестаем конкурировать лицом к лицу с Marqeta, например, по множеству сделок».

Компания взимает комиссию за каждую карту с клиентов Lithic API (для Privacy.com это бесплатно). И он зарабатывает на обменных сборах с обоими предложениями.

Для Чарльза Бирнбаума, партнера Bessemer Venture Partners, переход от B2C к B2B является разумной стратегией. Он считает, что Lithic создает важную часть встроенной инфраструктуры финансовых технологий и платежей.

«Мы были большими поклонниками команды и продукта Privacy.com с самого начала, но как только в прошлом году мы начали наблюдать такой сильный органический рост в финтех-ландшафте для их новой платформы для разработчиков обработки карт, нам просто нужно было найти способ сотрудничать с командой на следующем этапе роста », — сказал он.

Партнер Index Ventures Марк Голдберг отмечает, что по мере того, как каждый бизнес превращается в финтех, наблюдается «взрывной рост» спроса на онлайн-платежи и выпуск карт.

«Lithic показался нам удобным для разработчиков решением — оно быстрое, мощное и безумно простое в использовании», — сказал он. «Мы слышали от клиентов, что Lithic может обеспечить запуск за то же время, которое требуется действующему эмитенту, чтобы ответить на телефонный звонок».

Lithic планирует использовать свой новый капитал для расширения инструментов и технологий, которые он предлагает разработчикам для выпуска виртуальных карт и управления ими, а также для улучшения своего предложения Privacy.com.