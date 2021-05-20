Создана технология переработки пластиковой тары в авиатопливо

Оказывается, отходы пластиковой тары всего за один час можно превратить в качественное авиационное топливо и смазочные материалы. Об этом сообщили ученые из университета в штате Вашингтон (США), которые и представили соответствующую технологию.

По словам ученых, их разработка поможет решить сразу две глобальные проблемы. Во-первых, появится больше дорогостоящего топлива для самолетов. Во-вторых, пластиковые отходы, которые за последние десятилетия стали причиной загрязнения окружающей среды, станут ценным сырьем.

Планету от старых пластиковых бутылок можно очистить только одним способом – использовать их в качестве сырья для нового сегмента современной индустрии, говорят эксперты.