 

Создана технология переработки пластиковой тары в авиатопливо

20.05.2021, 15:14, Новости дня
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Оказывается, отходы пластиковой тары всего за один час можно превратить в качественное авиационное топливо и смазочные материалы. Об этом сообщили ученые из университета в штате Вашингтон (США), которые и представили соответствующую технологию.

По словам ученых, их разработка поможет решить сразу две глобальные проблемы. Во-первых, появится больше дорогостоящего топлива для самолетов. Во-вторых, пластиковые отходы, которые за последние десятилетия стали причиной загрязнения окружающей среды, станут ценным сырьем.

Планету от старых пластиковых бутылок можно очистить только одним способом – использовать их в качестве сырья для нового сегмента современной индустрии, говорят эксперты.



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