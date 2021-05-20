 

Интернет-пользователей предупредили о двукратном увеличении активности хакеров

20.05.2021, 15:14, Новости дня
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Эксперты Check Point Research (CPR) выступили с заявлением о том, что с начала года на 102% увеличилось количество атак хакеров-вымогателей на онлайн-ресурсы коммерческих компаний.

Все очень просто и до банальности тупо. На компьютеры проникают специальные вредоносные программы, которые шифруют все данные. Затем владельцы получают требование выкупа за ключ к шифру.

Кстати, во многих случаях никто никакого ключа не дает даже после того, как хакеры получают выкуп. Более того, эксперты по кибербезопасности предупреждают, что даже предоставление таких ключей, как правило, не позволяет восстановить системы до начального уровня. Единственное средство обезопасить себя – создавать резервные копии и усиливать безопасность своих устройств.



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