 

30 минут упражнений в день не спасают от последствий сидячего образа жизни

20.05.2021, 15:10, Разное
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять физическим упражнениям не меньше 30 минут в день или 150 минут в неделю. Ученые из США и Великобритании решили проверить, насколько эти рекомендации помогают снизить риск ранней смерти. Они провели обзор шести исследований, в которых анализировалась физическая активность 130 тысяч человек, за состоянием здоровья которых следили от 4 до 14 лет.

Результаты частично подтвердили выводы экспертов ВОЗ: 30 минут ежедневных физических упражнений (например, зарядки) снижают вероятность преждевременной смерти на 80%. Но только для тех счастливчиков, которые проводят в сидячем положении менее 7 часов в день. Людям, которые сидит за рабочим столом 11-12 часов, физическая активность в таком объеме практически не приносит эффекта.

«Иными словами, вам недостаточно поставить «галочку» в списке повседневных дел, чтобы сохранить свое жизнь. Если вы много проводите много времени в сидячем положении, вам нужно больше активности, чем 30 минут упражнений», — написали авторы обзора.

Если нет возможности уделять больше времени физкультуре, ученые рекомендуют добавить легкую активность в течение 4-5 часов — например, дела по дому, игры с детьми, прогулка с собакой, покупки в магазине. Эти нехитрые занятия в сочетании с упражнениями помогают снизить риск преждевременной смерти на 30%.

Авторы исследования отметили, что в рамках этого исследования им не удалось оценить пользу достаточной физической активности в сочетании с полноценным сном — важнейшим фактором здорового образа жизни. В связи с этим сложно сказать, стоит ли просыпаться на 30 минут раньше, чтобы сделать зарядку.



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