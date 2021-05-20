Учёные обнаружили взаимосвязь между голосом и случайным сексом

Зарубежные учёные, проанализировав данные более двух тысяч человек, обнаружили взаимосвязь между сексуальностью и голосом. Респонденты заполнили анкеты, где оценили собственные качества.

Немецкие исследователи с помощью специальной компьютерной программы изучили тембр и высоту голоса всех участников эксперимента. Было выявлено, что люди с низким голосом, независимо от гендерной принадлежности, являясь доминирующими, экстравертными и социосексуальными натурами, заинтересованы в случайном сексе.

Эксперты заявили, что голос оказывает влияние на межличностные отношения и сексуальный выбор, к примеру, помогает производить первое впечатление. Человек оценивает в процессе разговора, есть ли у собеседника заинтересованность в общении и насколько привлекателен партнёр.

Австралийские учёные, проанализировав данные 7 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, объяснили, какие черты партнёра определяют сексуальную привлекательность, как для мужчин, так и для женщин. В целом, акцент был поставлен на следующие критерии оценки: внешний вид, личные качества, интеллект и, безусловно, доходы.

Как оказалось, у женщин в отношении партнёров более строгие предпочтения, они зачастую оценивают возраст, образование, интеллект, доходы, доверие и даже эмоциональную взаимосвязь. Что касается представителей сильного пола, то их в первую очередь интересует привлекательность и физическое строение партнёрши.

Источник: riafan.ru