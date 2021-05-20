Победитель “Евровидения 2019” Лоуренс заразился коронавирусом

Отмечается, что заболевание у артиста проходит в легкой форме. При этом 16 мая его тест на коронавирус был отрицательным, 18 мая появились первые симптомы заражения, а текст дал положительный результат.

“Дункан очень разочарован, он ждал этого два года. Мы очень рады, что его все же увидят в финале”, – говорится в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что в этом году ко всем участникам конкурса применяется строгий протокол по охране здоровья и безопасности от COVID-19 – все, кто работает на территории стадиона, должны каждые два дня сдавать тесты на коронавирус. Начиная с 6 апреля, когда стартовали работы по подготовке к конкурсу, было проведено более 24 тыс. тестов среди волонтеров, художников, членов делегации и прессы. Только 16 из них (0,06%) дали положительный результат.

Контекст:

16 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошла торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021”. Участие в “Евровидении 2021” принимают представители 39 стран.

По итогам первого полуфинала, который состоялся 18 мая, группа Go-A, представляющая Украину, стала финалистом конкурса. Также в финал вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии. Выступления всех 10 победителей первого полуфинала можно посмотреть здесь.

После первого полуфинала Украина вошла в пятерку вероятных претендентов на победу по версии одной из крупнейших британских букмекерских контор William Hill.

20 мая состоится второй полуфинал конкурса. В нем должны принять участие представители 17 стран: Молдовы, Сан-Марино, Эстонии, Чехии, Греции, Австрии, Польши, Сербии, Грузии, Албании, Португалии, Болгарии, Финляндии, Латвии, Швейцарии, Дании и Исландии.

Последние не будут выходить на сцену, так как у одного из участников коллектива выявили коронавирус. Во время их выступления зрители увидят репетицию, записанную 13 мая.

По итогам второго полуфинала будут отобраны еще 10 участников, которые вместе с 10 победителями первого полуфинала выступят 22 мая в финале шоу вместе с представителями Нидерландов, которые являются хозяевами конкурса, и представителями “большой пятерки” –Италии, Франции, Германии, Великобритании и Испании (они автоматически проходят в финал).

Лоуренс победил на “Евровидении 2019”, проходившем в Израиле. Он исполнил композицию Arcade. По итогам голосования жюри артист набрал 231 балл и находился на третьем месте. Телезрители дали Лоуренсу еще 261 балл. В общей сложности он получил 492 балла.

Лоуренса букмекеры рассматривали как самого вероятного победителя “Евровидения 2019”.

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