 

Зеленский рассказал, требовал ли от него Байден вводить санкции против олигархов

20.05.2021, 15:06, Новости дня
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Отвечая на вопрос журналиста расследовательской программы “Схемы” Михаила Ткача о том, “стал ли президент Зеленский врагом олигархической системы или ее частью?”, глава государства заявил, что у народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и бизнесмена Игоря Коломойского больше нет прежнего влияния.

“Мы понимаем, где сейчас Медведчук, мы понимаем, что сейчас с Коломойским. Прекрасно с вами понимаем, что у них больше нет того влияния, которое было”, – сказал Зеленский.

Он категорически отверг версии, будто на этот шаг его заставили пойти Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен, недавно посетивший Киев с официальным визитом.

“Это феномен неполноценности наш. Мы все время думаем, что кто-то приехал, что господин президент Соединенных Штатов Байден отправил госсекретаря, и они мне сказали, чтобы я через СНБО вводил санкции против тех или иных уголовных авторитетов или еще что-то. […] И это именно вопрос неполноценности: нам всегда хочется думать, что есть какой-то большой дядька, который руководит Украиной. Так было. При мне так не будет”, – резюмировал Зеленский.

 

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и его соратнику, нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, на него надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн. Медведчук назвал дело политически мотивированным.

По мнению экс-генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, Зеленскому страшновато бороться с Коломойским, поэтому выбрали Медведчука.

После введения Соединенными Штатами в марте 2021 года санкций против Коломойского Офис президента Украины поблагодарил США “за поддержку деолигархизации”.

В 2020 году Зеленский сказал, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года президент предложил разработать законопроект “О статусе олигарха”. По его словам, законопроект определит, “что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”.

Под закон об олигархах, который поручил разработать Зеленский, в Украине сейчас подпадают 13 человек, заявил 11 мая секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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