СБУ объявила нардепа Козака в розыск, суд разрешил его задержание

Суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ, согласованное генпрокурором. Отмечается, что прокуроры и следователи будут просить суд арестовать Козака с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

Служба безопасности объявила Козака в розыск, подчеркнул пресс-центр СБУ.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

“У СБУ есть аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором (РФ. – “ГОРДОН”). Сейчас продолжается досудебное следствие”, – добавили в СБУ.

Контекст:

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Медведчука, Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

Комментируя подписание подозрений Медведчуку и Козаку, Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях. СМИ также сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и “не планирует возвращаться”.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет.

В ОГП заявили, что обжалуют домашний арест Медведчука. Нардеп также подал апелляцию на решение суда.

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