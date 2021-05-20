Палица: Ручное регулирование экономики приведет к еще большему росту цен

“Чтобы снизить цены, нужны комплексные и эффективные действия правительства, а не точечное “тушение пожаров”. В истории Украины уже были примеры ручного регулирования. И это всегда заканчивалось еще большим ростом цен. Власть с этого получает краткосрочные дивиденды в виде пиара, а бизнес и государство несут огромные убытки. А больше всего пострадают простые люди”, – отметил Палица.

По его словам, цены на коммунальные услуги, топливо и продукты питания ускорили темпы роста еще в октябре прошлого года, однако власть только сейчас начала что-то делать.

Политик считает, что вместо комплексных мер правительство снова пытается вручную удержать цены, что приведет к уходу легального бизнеса в тень, дефициту продукции и росту цен, подчеркнул лидер партии “За майбутнє”.

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