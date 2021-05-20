 

Палица: Ручное регулирование экономики приведет к еще большему росту цен

20.05.2021, 15:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Чтобы снизить цены, нужны комплексные и эффективные действия правительства, а не точечное “тушение пожаров”. В истории Украины уже были примеры ручного регулирования. И это всегда заканчивалось еще большим ростом цен. Власть с этого получает краткосрочные дивиденды в виде пиара, а бизнес и государство несут огромные убытки. А больше всего пострадают простые люди”, – отметил Палица.

По его словам, цены на коммунальные услуги, топливо и продукты питания ускорили темпы роста еще в октябре прошлого года, однако власть только сейчас начала что-то делать.

Политик считает, что вместо комплексных мер правительство снова пытается вручную удержать цены, что приведет к уходу легального бизнеса в тень, дефициту продукции и росту цен, подчеркнул лидер партии “За майбутнє”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.10 / В Бейруте прогремел мощный взрыв, есть погибшие

06.04 / Навальный пытается найти сторонников по объявлениям

23.08 / Минобороны Белоруссии «громко» заявило о защите памятников

30.06 / США ужесточили правила экспортного контроля в отношении России

21.01 / Немчинов о кадровом кризисе во власти: Если говорить о кризисном менеджменте, многие люди слабо представляют реалии госслужбы

09.07 / “Не советовал бы регулировать деятельность онлайн-СМИ”. Бельгийский эксперт подверг критике украинский законопроект “О медиа”

08.02 / В Черкасской области из-за громкой музыки подрались 20 человек

09.02 / Потураев о санкциях против Дубинского: “Он получил большое международное признание на уровне Соединенных Штатов, государства номер один в мире”

08.07 / Зеленскому вручили два админпротокола из-за нарушений при подаче деклараций

02.07 / В конце недели в Херсонской области ожидается жара до +42 °С

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика