 

На первой встрече с Лавровым Блинкен признал, что у США и России есть множество общих интересов

20.05.2021, 14:54, Новости дня
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На полях саммита Арктического совета в Исландии состоялась встреча ведущих дипломатов Вашингтона и Москвы. Во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что есть множество областей, в которых интересы двух сторон совпадают, в том числе борьба с пандемией и глобальное изменение климата, передаёт CNN.

В то время как напряжённость продолжает медленно нагнетаться, впервые с начала правления администрации Байдена РФ и Соединённые Штаты провели встречу с глазу на глаз на высшем уровне. Ведущие дипломаты двух стран встретились на полях саммита Арктического совета в Исландии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приветствовали друг друга достаточно тепло, но устало. Поскольку глубокие расхождения продолжают довлеть (над российско-американскими отношениями.  ИноТВ).

Блинкен выразил беспокойство относительно наращивания российских войск у границы с Украиной, кибератак. Но он также отметил области возможного сотрудничества.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Существует множество областей, в которых наши интересы пересекаются и частично совпадают. И мы считаем, что мы можем работать вместе и действительно выстраивать (отношения.  ИноТВ), исходя из этих интересов, будь то COVID-19, пандемия, глобальное изменение климата, решение вопросов, связанных с ядерной программой в Иране и Северной Корее, Афганистан. Есть большое количество вопросов, где наши интересы пересекаются.

Мы считаем, что если лидеры РФ и Соединённых Штатов смогут работать вместе, наши народы, мир станет более безопасным и защищённым местом. И именно к этому мы стремимся.

И, согласно российским государственным СМИ, Сергей Лавров назвал встречу «конструктивной». По его словам, обе стороны понимают «необходимость преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы».

Но пока нам ничего не известно об окончательном решении относительно возможной встречи президентов Байдена и Путина.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 20 мая 2021 года. 



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