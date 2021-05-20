 

Пенсионеры-«гимнасты» поражают посетителей парка в Пекине своей ловкостью

20.05.2021, 14:54, Новости дня
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Группа пенсионеров в Пекине доказывает, что возраст — не помеха для занятий гимнастикой. Их регулярные тренировки в пекинском парке собирают толпы зрителей, которые поражаются ловкости пожилых любителей гимнастики и сложности выполняемых ими упражнений, пишет South China Morning Post.

Это не профессиональные гимнасты — просто пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет и старше, которые занимаются своей обычной утренней тренировкой.

ПЕНСИОНЕРКА: Я начала тренироваться более десяти лет назад. Мне нечем было заняться после выхода на пенсию, да и дети выросли. И я стала тренироваться в парке, иногда вместе с командой. Это и для моих детей, потому что я не хочу становиться для них обузой. А когда со мной всё в порядке, они могут сосредоточиться на работе.

Эта группа регулярно встречается в парке Юйюаньтань в Пекине. Их впечатляющие трюки обычно привлекают толпы зрителей, которые поражаются их ловкости.

Дата выхода в эфир 19 мая 2021 года.
 



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