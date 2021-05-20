 

Зеленский отказался говорить о Путине: Этого себе не прощу

20.05.2021, 14:44, Разное
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Украинский лидер отказался дать характеристику своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он признался, что боится ухудшить отношения двух стран неосторожными словами. “Я этого себе не прощу”, – заверил присутствующих журналистов Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что у него нет времени на то, чтобы думать о Путине. Зеленский рассказал, что сейчас все его мысли направлены на организацию встречи, которая могла бы приблизить конец боевых действий в Донбассе. “Потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю”, – подчеркнул он.

Накануне стало известно о том, что Украина подготовила свой вариант решения конфликта на юго-востоке страны. Источник, близкий к переговорному процессу, рассказал, что новый проект отличается от российских предложений как минимум в нескольких принципиальных пунктах.

До этого Владимир Зеленский заявил, что некоторые условия Минских соглашений устарели. Он также предложил создать новый формат переговоров, который будет идти параллельно “нормандскому” и включать “более мощных, серьезных игроков”. Какие страны должны присоединиться к обсуждению, он не уточнил.

Позицию Владимира Зеленского в России считают “тревожной”. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что сегодня нет альтернативы Минским соглашениям.



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