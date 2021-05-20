 

Бездельники и тунеядцы – Личное мнение

20.05.2021, 14:42, Разное
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Я людям близка. Пусть каждый второй на улице меня узнаёт, сама себя я не считаю «звездой». Спасибо генам — за природную скромность, и родителям — за воспитание.


Фото: Соцсети

Публичные же личности у многих вызывают реальное отторжение. Я много слышала разных людей, и больше всего их раздражает ничтожество «звёзд».

Мол, бездельница ты и тунеядка. Я — у мартеновской печи, а ты — лежишь, так почему «звезда» ты, а не я?

Короче, людей колбасит от несправедливости, когда ленивая жопа всего добилась, а трудолюбивому человеку сложно.

Почему так получается? Я не буду сейчас философствовать и сразу скажу вам вывод, к которому пришла после долгих раздумий.

Лень — это двигатель прогресса. К успеху может прийти только ленивый.

Оглянитесь — все «звёзды» ленивы. Они — короли и королевы лени, а именно потому нашли способ ничего не делать, но всё иметь.

Можешь стоять, вместо того, чтобы бегать? Стой. Можешь сидеть, а не стоять — сядь. Можешь лежать, когда сидишь? Да ляг ты уже быстрее!

Вот вам мировоззрение успешного человека.

Много бы я заработала переводчиком на металлургическом комбинате? Или бегая по Лондону, собирая народ на дискотеки? Мне было так лень что-то делать, что я села за стол и стала заниматься исключительно тем, что мне нравится. То, что я и за труд не считаю — делаю в своё удовольствие.

Сколько лет я зря потеряла, когда могла бы лежать на диванчике! Обидно за это.

Я не люблю даже отдых, каким его видят многие. Вон, на майских опять что было — мариновали шашлык, грузили рюкзаки в автомобили, куда-то ехали…

Нет, я тоже люблю природу, но извините — где я там лягу? Отдых, ведущий к успеху в жизни, требует мягкого места, чтобы там уютненько приземлиться, а не сырой земли, которая, в лучшем случае, приведёт не к успеху, а к воспалению!

Чтобы отдыхать на природе я нашла для себя Биван — это удобный надувной диван, который всегда под рукой.

На участке возле дома. Выехав на природу с друзьями. Я вам больше скажу — я его даже на вокзале юзала.

Он надувается без насоса за полминуты. Достаточно просто зачерпнуть им воздух. В сдутом состоянии Биван помещается в маленькую наплечную сумку, которая идёт в комплекте.

Вам Биван пригодится в парке, на даче, на пляже, в походе. Самым успешным (ленивым, как я) — на вокзале и в аэропорту.

В надутом виде Биван позволит с комфортом расположиться во весь рост либо посадить двух-трёх человек (в зависимости от их комплекции). Верхний слой Бивана из ткани с водоотталкивающей пропиткой, так что можно смело есть и пить.


Это почти я, но несколько менее красивая, чем я.

Вот вам главные ТТХ Бивана:

– не сдувается в течении 12 часов
– выдерживает нагрузку до 250-300 кг
– легко, когда надо, сдувается и убирается в маленькую сумку
– представлен в 10 разных цветах.

Какие бывают Биваны и чем они отличаются? Есть 2 версии Бивана — Классический и 2.0.

Классический Биван весит 1,3 кг и выдерживает до 250 кг. У него есть удобный карман сбоку для книги или планшета, петли для колышка. Стоимость без скидки: 1’960 р.


Биван Классический

Биван 2.0 чуть больше, весит 1,5 кг, выдерживает до 300 кг. У него 2 кармана для мелочей, петли для колышка и отделение для подсветки.

Стоимость без скидки: 2’720 рублей — берите его, если планируете с друзьями кататься на шашлыки, потому что к вам они обязательно захотят подсесть всей компанией.


Биван 2.0

До 20 июня по моему промокоду BIVAN25 вы получите скидку 25% абсолютно на любой Биван (вводите промокод в корзине при оформлении заказа в специальное поле). Он действует на Ozon до 15 июня по ссылке.

От души рекомендую всем, кто понимает толк в жизни и отдыхе!

Если у вас шанс добиться успеха в жизни? Ответьте сначала на вопрос: насколько ленивы вы?

Источник: Лена Миро



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