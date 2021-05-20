Ирина Безрукова рассказала, как жестко отказала похотливому режиссеру

Недавние откровения Елены Прокловой будто бы прорвали плотину. Одна за другой отечественные актрисы начали делиться с общественностью жуткими признаниями. Вот и Ирина Безрукова рассказала о домогательствах, которые ей пришлось перетерпеть на заре карьеры.

Если верить Ирине, некий режиссер-постановщик самым наглым образом подбивал к ней клинья прямо на съемочной площадке. Безрукова тогда уже была замужем и воспитывала ребенка, но режиссера это не смутило. Что характерно, раздухарившийся мужчина даже приставал к Ирине при собственной супруге!

Творческий человек с грязными мыслями

Инцидент произошел около 30 лет назад, когда актрисе было всего 25. Горе-ухажер поначалу решил, что облапить красавицу в гримерке — отличная идея. «Ко мне сзади подошел мужчина и властно схватил. И при том, что рядом стояла художник по костюмам. Грубая, мерзкая, неприличная ситуация. Разумеется, я развернулась и сходу влепила ему затрещину, даже не поглядев, кто это был!» — вспоминает Ирина.

Грубияном оказался режиссер-постановщик. Отпор актрисы ошеломил мужчину, было видно, что к такому он не привык. Но попыток сблизиться с Безруковой сладострастник не оставил. На одной из репетиций режиссер начал нагло прижимать девушку к себе. Ирина оттолкнула хама и в дальнейшем пыталась не приближаться к нему. Увы, актрисе предстояли еще переговоры с режиссером о гонораре. Правда, мужчина поклялся, что придет на них со своей женой.

Ирина Безрукова рассказала о домогательствах

Когда Безрукова пришла в номер к режиссеру, там действительно была его супруга. Вот только мужчина схитрил и практически сразу же отослал жену на балкон, заявив, будто им с Ириной надо обговорить весьма важный вопрос. Супруга охальника вышла из комнаты, а режиссер немедля бросился к Безруковой. «Он прижал меня ко входной двери всем телом, сильно, как умеют прижимать мужчины. И поставил мне ультиматум!»

Режиссер прямым текстом сообщил актрисе: если та ему не уступит, он отдаст приказ и ее персонажа переозвучат. Вот только Ирина отказалась подарить похотливому самцу ночь любви. Персонаж Безруковой был переозвучен, это решение режиссера сильно ударило по дальнейшей карьере актрисы. Более того, в дальнейшем грубиян не стеснялся выдавать Ирине весьма мерзкую характеристику. «Когда его спрашивали, какая из меня актриса, режиссер отвечал лишь: “Никому не дает”. Ну как минимум это правда», — отметила актриса.

Личность режиссера раскрыта

Имени своего обидчика Безрукова не назвала. Впрочем, Ирина и так сказала достаточно. Поклонники женщины уже вычислили, кто мог быть тем самым похотливым режиссером из ее рассказа. Судя по всему, инцидент произошел на съемках фильма «Ричард Львиное Сердце» в 1992 году. В рассказе Ирина упоминает, что снималась в той ленте бок о бок «с потрясающими, великими артистами». А в актерском составе «Ричарда Львиное Сердце» числились такие звезды, как Александр Балуев, Армен Джигарханян и Сергей Жигунов.

Режиссером-постановщиком фильма был Евгений Герасимов. Как и многие другие известные актеры и режиссеры, Герасимов до сих пор периодически выходит на сцену. А еще Евгений на склоне лет стал политиком и даже числился среди депутатов Московской гордумы. Герасимов действительно был женат; его супруга Мария Арнольдовна Калинина до сих пор идет по жизни рука об руку с мужем.

Боюсь, мы так и не узнаем, правду ли рассказала нам Ирина Безрукова. Но врать актрисе было откровенно незачем, вот в чём загвоздка…