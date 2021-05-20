 

В сети появился первый кадр из фильма о Меган Маркл и принце Гарри “Побег из дворца”

20.05.2021, 14:26, Разное
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На следующий день после третьей годовщины свадьбы принца Гарри и Меган Маркл компания Lifetime, в произвостве которой сейчас находится фильм “Гарри и Меган: побег из дворца”, представили первый промокадр картины. Актеры Джордан Дин и Сидни Мортон в образах Гарри и Меган стоят, почти обнявшись, с опущенными глазами и держат друг друга за руки. На нем – костюм, на – ней зеленое платье. Эта одежда напоминает реальные образы принца Гарри и Меган Маркл на Дне содружества в 2020 году. Тогда они в последний раз выходили в свет в качестве членов британской монаршей семьи.

Актеры фильма

Гарри и Меган

О съемках нового фильма о жизни Меган Маркл и принца Гарри стало известно в марте, когда канал Lifetime официально подтвердил начало работы над проектом. “Гарри и Меган: побег из дворца” – это продолжение двухсерийной франшизы, стартовавшей в 2018 году. После резонансного интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри автору нового фильма Скарлетт Лейси пришлось немного переписать сценарий.

Фильм покажет, что на самом деле произошло во дворце, что заставило Гарри и Меган оставить все в прошлом ради собственного будущего и будущего их сына Арчи. Картина подробно описывает растущую изоляцию и печаль Меган, разочарование тем, что дворец не защищал их от нападок прессы, страх Гарри, что история повторится и что он не сможет защитить свою жену и сына от тех же сил, которые привели к смерти его матери, – было сказано в заявлении канала в марте. Режиссером картины снова выступил Менхадж Худа, который снимал первые два фильма о Меган и Гарри – Harry & Meghan: The Royal Love Story 2018 года, рассказывающий о начале романа будущих супругов и Harry & Meghan: Becoming Royal, в котором повествование было сосредоточено на адаптации Меган в королевской семье. Релиз нового фильма о Гарри и Меган, съемки которого идут в Ванкувере, запланирован на осень 2021 года.



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