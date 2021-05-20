Интерпол отказал РФ в экстрадиции из Британии бизнесмена Бориса Минца

Интерпол отказал в аресте и экстрадиции в Россию бизнесмена Бориса Минца и его сыновей Дмитрия и Александра после нескольких месяцев рассмотрения ходатайства, сообщили представители семьи, живущей в Лондоне.

«Интерпол, международная организация уголовной полиции, отказала Национальному центральному бюро Интерпола в Российской Федерации (НЦБ) в требовании (Diffusion) арестовать Бориса, Дмитрия и Александра Минц с целью их экстрадиции в Россию», – цитирует заявление РИА «Новости».

Представители семьи пояснили, что в предоставленных российской стороной материалах «отсутствовали необходимые доказательства, которые связывали бы основные обвинения в РФ с семьей Минц».

«Комиссия отказала НЦБ в удовлетворении ходатайства о выдаче международного ордера на арест в связи с несоблюдением правил и предписаний Интерпола. Комиссия установила, что в ходатайстве НЦБ содержались голословные утверждения о преступлении без предоставления необходимых доказательств о конкретных действиях, которые совершили обвиняемые, о якобы извлеченной выгоде, а также о причинах привлечения к уголовной ответственности в случае судебного разбирательства в России», – добавили там.

Напомним, в феврале 2020 года Басманный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей. Защита заявляла, что подозреваемый находится в Лондоне и не скрывается от российских правоохранительных органов.

До этого Басманный суд также заочно арестовал сыновей Минца, Дмитрия и Александра. По версии следствия, в июле-августе 2017 года Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр, арестованные заочно 31 января и объявленные в розыск, а также председатель правления ФК «Открытие» Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку и приобрели по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 груп финанс».

Следствие считает, что таким образом они совершили хищение активов банка на сумму 35 млрд рублей. Главным следственным управлением СК РФ в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»).