 

Путин: РФ все чаще сталкивается с попытками оболгать историю

20.05.2021, 14:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом, сообщил президент Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

«Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Он добавил, что память об освободительной роли солдат Красной Армии в некоторых странах «пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших». «Оскверняют, сносят мемориалы», – добавил президент.

По словам Путина, причины понятны, и попытки сдержать развитие страны независимо от того, как она называлась в прежние времена – Российской империей или Советским Союзом – предпринимались в разные времена и исторические эпохи при разном политическом строе, передает РИА «Новости».

«Причина одна сдерживания России: чем она сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем она последовательно она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас и изолгать, извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан», – сообщил глава государства.

В этой связи Путин призвал продолжать рассекречивать архивные данные о Великой Отечественной войне и развивать такие проекты, как «Без срока давности».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.03 / В Великобритании продадут коллекцию из 14 моделей марки Mitsubishi

11.08 / “Дети – это самое важное, что есть в этой жизни”. Тихановская записала видеообращение из Литвы

07.01 / Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне

14.05 / В Украине ежедневно регистрируют около 20 уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием – Венедиктова

25.10 / Алиев заявил о переходе города Губадлы под контроль Азербайджана

05.08 / Коттедж Тинькова обокрали в Москве

18.04 / В мире число жертв COVID-19 превысило отметку в три миллиона

07.11 / Елена Летучая и участница Comedy Women стали наставниками проекта «ТопБЛОГ»

08.11 / Иран надеется на смягчение позиции США при Байдене

03.09 / Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика