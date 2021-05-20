Путин: РФ все чаще сталкивается с попытками оболгать историю

Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом, сообщил президент Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

«Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Он добавил, что память об освободительной роли солдат Красной Армии в некоторых странах «пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших». «Оскверняют, сносят мемориалы», – добавил президент.

По словам Путина, причины понятны, и попытки сдержать развитие страны независимо от того, как она называлась в прежние времена – Российской империей или Советским Союзом – предпринимались в разные времена и исторические эпохи при разном политическом строе, передает РИА «Новости».

«Причина одна сдерживания России: чем она сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем она последовательно она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас и изолгать, извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан», – сообщил глава государства.

В этой связи Путин призвал продолжать рассекречивать архивные данные о Великой Отечественной войне и развивать такие проекты, как «Без срока давности».