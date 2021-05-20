Утечку воды обнаружили в российском скафандре перед выходом в космос

Небольшая утечка воды обнаружена в одном из российских скафандров на борту МКС перед выходом в открытый космос, может потребоваться его ремонт, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

Согласно переговорам, в четверг при проверке скафандра «Орлан-МКС» номер 4, в котором будет работать Дубров, была найдена небольшая утечка воды.

«Олег, заканчиваем работу со скафандрами. С твоим скафандром («Орлан-МКС» номер 5) все в порядке. У Петра проблема с этим клапаном (автоматической системы терморегулирования), плюс еще капли воды стали подтекать из технологического отверстия», – передает РИА «Новости» слова специалиста из подмосковного Центра управления полетами.

Специалист предложил космонавтам подложить полотенца под скафандр Дуброва, чтобы вода не распространялась по модулю «Поиск». Он также не исключил, что космонавтам придется заделать герметиком технологическое отверстие на скафандре.

Накануне Новицкий при проверке своего скафандра обнаружил утечку в одной из перчаток, ее заменили на запасную.

На станции имеются два запасных скафандра предыдущей модификации – «Орлан-МК» с номерами 4 и 6.