Шарики с числами

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Зачем Путин вводит в РФ учет домашних животных.



Фото: Алексей Душутин / «‎Новая газета»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить правовую базу для ведения учета домашних животных.

«Обеспечить <…> внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих <…> ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также президент поручил разработать нормы, регламентирующие содержание и разведение домашних и диких животных. И — определить порядок передачи животных в приюты и их изъятия у владельцев в случае ненадлежащего обращения.

В марте с подобной инициативой выступали депутаты Законодательного собрания Челябинской области. Они внесли в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних питомцев и запрете выпускать отловленных, стерилизованных и вакцинированных животных около детсадов, школ и поликлиник.

Вопрос давно назрел. Это почувствовали как в регионах, так и в Кремле.

Проблема жестокого обращения с домашними животными и неконтролируемой популяцией бездомных собак и кошек в РФ — действительно находится в критическом состоянии. В первую очередь из-за отсутствия грамотного законодательства. Популяция бездомных животных ежедневно увеличивается, а в ответ их травят, стреляют, калечат. Отношение к животным в российском обществе — вполне средневековое. Что объяснимо:

трудно сопереживать братьям меньшим, когда и человеческая жизнь не многого стоит.

Один из ключевых факторов роста популяции безнадзорных животных — отсутствие инфраструктуры: в стране просто нет необходимого количества приютов. А в существующих государственных приютах — чудовищные условия и нет специалистов, которые должны заниматься социализацией, дрессировкой, лечением и дальнейшим пристройством животных. В мире есть успешные примеры, когда введение грамотных законов и их разумное исполнение решили эти проблемы.

Швеция считается одной из наиболее благоприятных стран для жизни с домашними животными. Там живет более 979 тысяч собак и почти полтора миллиона кошек. И это точные данные, потому что любой владелец собаки в Швеции обязан вживить ей микрочип и зарегистрировать в единой национальной базе данных. Это позволяет не только вести точный учет всех животных, но и быстро найти владельца, если собака потерялась. За отказ чипировать и регистрировать домашнего любимца предусмотрен штраф — 150 евро, для среднестатистического шведа это менее значительная сумма, чем для россиянина, но все же вполне ощутимая.

Большинство спорных вопросов, связанных с содержанием домашних животных, в Швеции регулируется детально продуманной системой штрафов и уголовного наказания.

Фото: Алексей Душутин / «‎Новая газета»

Закон о защите прав животных обязывает владельцев содержать их в хороших условиях, гуманно обращаться с ними, предотвращать мучения и возникновение заболеваний, качественно следить за ними, кормить и регулярно поить.

Несмотря на то что собаки и кошки считаются личным имуществом, их запрещено бросать. А также наказывать, наносить увечья, перегружать физически и даже ментально.

За нарушение этих пунктов предусмотрены разного размера денежные штрафы и лишение свободы сроком до двух лет.

Внедрить в РФ культуру владения домашними животными и решить проблему безнадзорных поможет только комплексный подход, основой которого должна стать законодательная база, грамотно применяемая в реальной жизни. Очень важна организация необходимого количества приютов с гуманными условиями содержания, укомплектация их штатом специалистов — ветеринаров, кинологов, персонала для уборки и кормления. Собакам и кошкам не место на улице, даже если они стерилизованы и вакцинированы.

Нужна серия образовательных кампаний, особенно в регионах, где значительная часть населения живет в частном секторе: необходимо учить людей владеть домашними животными, повышать культуру владения.

И, конечно, нужно введение реальной ответственности за жестокое обращение, ненадлежащие условия содержания. Люди должны отвечать за свои действия.

Не менее важна государственная программа по бесплатной вакцинации, стерилизации и чипированию домашних животных, чтобы они не пополняли популяцию бездомных и не приносили потомство, выпущенные владельцами на самовыгул. А владельцы, не имеющие финансовой возможности сделать все необходимое, могли в муниципальной ветклинике получить все эти услуги бесплатно. Тогда база по учету домашних животных будет полной и актуальной и сможет реально помогать в спасении животных и возврате их владельцам.

Анастасия Егорова

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