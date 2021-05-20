Присутствие домашних питомцев в постели значительно улучшает качество сна ребенка



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В новом исследовании, которое провели ученые из Университета Конкордия (Concordia University), участвовали 188 детей 11-17 лет. Около половины из них сообщили, что делят постель со своими домашними животными — кошками, собаками и кроликами. В течение одной ночи исследователи анализировали качество сна добровольцев, измеряя ритмы головного мозга, уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращения, дыхание и другие показатели.

Также каждого ребенка снабдили наручным трекером для фиксирования циклов отдыха и активности, и все они вели дневник сна в течение двух недель.

Оказалось, что у детей, которые регулярно спят в одной кровати с домашними животными, было самое высокое качество сна по сравнению с их сверстниками, которые никогда этого не делают. Авторы исследования предположили, что ребенок воспринимает питомца как близкого друга, и его присутствие помогает справиться с ночными страхами, например, темноты.

Ученые также упомянули о том, что не менее 50% взрослых владельцев домашних животных делят постель со своими любимцами, и пока очень мало данных о том, насколько это полезно для них. Однако сами люди говорят о том, что компания пушистого друга их успокаивает, расслабляет и снимает чувство тревоги и одиночества. Из-за этого даже пациенты с аллергией или респираторными заболеваниями (например, с астмой) не отказываются от этой привычки.

«Известно также, что взрослые женщины, у которых есть собаки, сообщали о том, что совместный сон с питомцем приносит им больше ощущения комфорта и безопасности, чем с человеком», — отметили авторы исследования.