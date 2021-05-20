Ученые: Иммунитетом к COVID-19 тоже можно заразиться

Ученые выдвинули новаторские гипотезы. По словам сотрудников Университета Джона Хопкинса, belnovosti.by пишет, что вакцины против COVID-19 могут самораспространяться.

Существует множество людей, которые под тем или иным предлогом считают правильным отказаться от вакцинации. Кто-то не верит вакцинам, кто-то врачам, однако все они потенциально являются распространителями заболевания. Ученые, осознавая проблему, непрестанно ведут работу в этом направлении. Выдвигаются гипотезы, которые на первый взгляд кажутся фантастическими, но именно они, впоследствии, могут оказаться самыми действенными.

Научные деятели предполагают, что коллективный иммунитет будет развиваться, несмотря на то, что некоторые люди не станут вакцинироваться принципиально. Они считают, что люди, которые не были вакцинированы, также будут защищены от COVID в тесной связи с теми, кто прошел вакцинацию. Эксперты сравнивают действие «самораспространяющихся» препаратов на воздушно-капельные инфекции с возбудителем SARS-CoV-2. Разница лишь в том, что распространяется не «убивающий» вирус, а «исцеляющий» вирус. Экспертами проводится специальное исследование, чтобы проверить эту гипотезу.

Источник: www.kp.by