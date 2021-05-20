Немецкий депутат посоветовал ввести санкции против Вашингтона из-за «Северного потока-2»

Немецкий депутат Штеффен Котре высказался относительно попыток влияния США на построение «Северного потока-2». Политик посоветовал властям РФ ввести против Вашингтона собственные санкции.

Политика США относительно «Северного потока-2» привела не только к присоединению Европы к антироссийской риторике. Так, депутат немецкого Бундестага Штеффен Котре считает, что РФ должна ответить такими же мерами в отношении Белого дома. В своем комментарии он призвал Москву ввести собственные санкции относительно Вашингтона.

Котре отмечает, что Германия только на словах подтверждает заинтересованность в доведении строительных работ до конца. Однако действия Берлина свидетельствуют об обратном, он попросту выполняет своеобразный «заказ» Соединенных Штатов. Такое положение дел является недопустимым и требует принятия ответных мер.

На антироссийские настроения в США Москве следует отвечать такими же мерами, считает политик. Из-за угрозы энергетическому проекту, необходимо более активно бороться с навязыванием американскими политиками своей точки зрения другим странам. Этого можно было бы достичь более активной позицией и введением ограничений по отношению к США.

Источник: inforeactor.ru