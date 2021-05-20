 

Зеленский представил символ праздника 30-летия независимости Украины

20.05.2021, 14:08, Новости дня
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“Этот праздник украинцы запомнят навсегда. Праздник будет с содержанием. У нас было 12 прекрасный компаний. Они все победители, скажу вам откровенно. Они бесплатно это делали для нас, для такого праздника. Победили львовяне и создали такой цветок. “Ты у меня одна” – это правильный символ нашей государственности. Это не просто цветок – это символ Украины. Наша страна не просто цветущая. Нас не затоптать, не срезать, не сломать. Мы все равно будем цветущей страной. У нас будет государственный праздник с элементами децентрализации. Каждый регион будет иметь свои символы, цвета, гербы. Идея в том, что каждый регион – это лепесток. И цветок будет складываться из этих лепестков и содержать элементы региональной символики”, подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что ко Дню флага Украины во всех областных центрах установят большие флаги. 

“Будет 23 августа День флага Украины. Во всех регионах поднимут большие флаги, которые специально установят к этому празднику. И они останутся навсегда во всех областных центрах страны”, — сказал президент.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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