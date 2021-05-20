Джавадов: Мы еще проведем День вышиванки в освобожденном Крыму. Ведь даже те, кто ратовал за “русский мир”, признают свое разочарование

Мы с радостью и гордостью проведем Всемирный день вышиванки в освобожденном Крыму.

Вышиванка – это не только основной элемент украинской национальной одежды. Это то, что объединяет каждого украинца, вне зависимости от страны его проживания. Это элемент национальной идентичности. Носить вышиванку означает ощущать себя украинцем, гражданином прекрасной страны или человеком, питающим к ней, ее традициям глубочайшее уважение.

Неспроста же этот праздник так и именуется – Всемирный день вышиванки. Надеть ее, демонстрируя сопричастность к тому, что дорого каждому украинцу, можно в любом государстве мира. Увы, вряд ли этот праздник будут отмечать в Крыму. Полуостров вот уже седьмой год находится в плену оккупантов, агрессоров. Они привыкли уничтожать все украинское, подменяя его всем чужим, инородным. Они не принесли с собой ничего светлого. Одна сплошная тьма накрыла Крым, совсем еще недавно бывший местом, куда с радостью приезжали миллионы и миллионы украинцев.

У них украли Родину, воспоминания о детстве, юности, молодости. У них украли свободу, которая заменена казармой и колючей проволокой. Все это уже привело к тому, что даже те, кто ранее ратовал за “русский мир”, ныне открыто признают, что Крым украинский был лучше, ближе, роднее, свободнее.

Это было предсказуемо. Как предсказуемо и то, что с годами такая тенденция открытого разочарования, признания собственной наивности или ошибок, желание повернуть вспять колесо истории будет нарастать. И в конечном итоге, пусть не сразу, а спустя годы, это приведет к возвращению полуострова в состав Украины.

И тогда, после освобождения Крыма, после того, как во всех городах полуострова снова будет реять желто-синий флаг Украины, там пройдет очередной Всемирный день вишиванки. Участие в котором примут представители всех национальностей, проживающих в стране. Это будет настоящий праздник со слезами на глазах. Точно такой же, как состоявшийся 12–13 мая в освобожденной в результате 44-дневной войны Шуше, оккупация которой со стороны Армении длилась свыше 28 лет, музыкальный фестиваль “Хары бюльбюль”.

Первый такой фестиваль прошел в мае 1989 года, в период цветения цветка Хары бюльбюль. Тот фестиваль был приурочен к 100-летию обучавшегося искусству мугама в Шуше азербайджанского певца-ханенде Сеида Шушинского. Ну, а самым массовым по составу участников должен был стать четвертый фестиваль 1992 года. Он должен был стартовать 15 мая 1992 года. Планировалось, что участие в нем примут около 500 человек из более чем 30 стран мира. Но 8 мая 1992 года мая великая Шуша была оккупирована. Долгие 28 с половиной лет длилась эта оккупация. Шуша была освобождена 8 ноября 2020 года. И вот уже в этой колыбели азербайджанской культуры снова звучит великий мугам – такой родной, близкий и особо звонко разносящийся посреди гор на Джыдыр дюзю.

В целом же в фестивале “Хары бюльбюль” приняли участие музыкальные и творческие коллективы, представляющие культуру самых разных народов, проживающих в Азербайджане. Перед гостями фестиваля с украинским народным танцем “Веснянка” выступил и фольклорный коллектив “Квітка”. И я, безусловно, радуясь тому, как возрождается великая Шуша и весь освобожденный Карабах, желаю украинцам терпения, настойчивости и уверенности в том, что все вернется на круги своя. И тогда мы, все проживающие в Украине народы, с радостью и гордостью проведем Всемирный день вышиванки в освобожденном Крыму.

Источник: “ГОРДОН”

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