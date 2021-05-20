Зеленский ответил, считает ли он Кличко конкурентом на следующих президентских выборах
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Отвечая на вопрос, считает ли Зеленский Кличко конкурентом на следующих выборах, президент заявил, что не понимает, “почему мы об этом говорим”.
“Во-первых, никто не решил еще идти на второй срок. Во-вторых, его же выбирала не Украина, а выбирали киевляне. В-третьих – ну есть соцопросы, мне кажется, там есть ответы на ваш вопрос. В-четвертых, мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты”, – сказал Зеленский.
Контекст:
Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии “Квартал 95”.
В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону он говорил, что, по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.
Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.
Согласно результатам опроса, который в начале марта 2021 года провела Социологическая группа “Рейтинг”, Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, действующего главу государства поддержали бы 22,5% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. Конституция разрешает одному лицу занимать должность главы государства не больше двух пятилетних сроков подряд.
На прошлой неделе в ряде коммунальных предприятий Киева (в частности, в “Киевзеленстрое”, “Киевавтодоре”, “Киевгорсовете”), а также в департаментах Киевской городской государственной администрации и дома у близкого соратника Кличко, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного прошли обыски. Они продолжились и на этой неделе. В Государственной фискальной службе сообщили, что в целом провели более 30 обысков, они касались уклонения от уплаты налогов и злоупотребления полномочиями.
Кличко заявил, что в его команде “нулевая толерантность к коррупции” и что обыски напоминают ему “какие-то налеты”. Он предположил, что главная причина массовых обысков – самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний Офиса президента.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой. По его информации, там выявлены махинации “на десятки миллионов гривен” и “построена вредоносная теневая система”.
В СМИ звучала версия, что одна из вероятных причин атаки на Кличко – его потенциально высокий результат на президентских выборах 2024 года.
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