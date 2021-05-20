Зеленский ответил, считает ли он Кличко конкурентом на следующих президентских выборах

Отвечая на вопрос, считает ли Зеленский Кличко конкурентом на следующих выборах, президент заявил, что не понимает, “почему мы об этом говорим”.

“Во-первых, никто не решил еще идти на второй срок. Во-вторых, его же выбирала не Украина, а выбирали киевляне. В-третьих – ну есть соцопросы, мне кажется, там есть ответы на ваш вопрос. В-четвертых, мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты”, – сказал Зеленский.

Контекст:

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии “Квартал 95”.

В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону он говорил, что, по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

Согласно результатам опроса, который в начале марта 2021 года провела Социологическая группа “Рейтинг”, Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, действующего главу государства поддержали бы 22,5% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. Конституция разрешает одному лицу занимать должность главы государства не больше двух пятилетних сроков подряд.

На прошлой неделе в ряде коммунальных предприятий Киева (в частности, в “Киевзеленстрое”, “Киевавтодоре”, “Киевгорсовете”), а также в департаментах Киевской городской государственной администрации и дома у близкого соратника Кличко, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного прошли обыски. Они продолжились и на этой неделе. В Государственной фискальной службе сообщили, что в целом провели более 30 обысков, они касались уклонения от уплаты налогов и злоупотребления полномочиями.

Кличко заявил, что в его команде “нулевая толерантность к коррупции” и что обыски напоминают ему “какие-то налеты”. Он предположил, что главная причина массовых обысков – самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний Офиса президента.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой. По его информации, там выявлены махинации “на десятки миллионов гривен” и “построена вредоносная теневая система”.

В СМИ звучала версия, что одна из вероятных причин атаки на Кличко – его потенциально высокий результат на президентских выборах 2024 года.

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