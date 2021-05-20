“У нас нет другого шанса”. Зеленский сказал, верит ли он в окончание войны во время правления Путина

“У нас с вами нет другого шанса. Мы должны прекратить войну сейчас, когда Путин – президент Российской Федерации. Я очень этого хочу. Я в это верю”, – сказал глава государства.

На вопрос журналиста Gazeta Wyborcza, что Зеленский думает о Путине, президент Украины ответил, что у него нет времени думать о главе Кремля.

“Я думаю только о встрече с ним в том или ином формате, которая может приблизить нас к завершению войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к харастеристикам президента РФ. У меня простая позиция: если словами, призывами мы будет увеличивать возможность эскалации, я потом этого себе не прощу”, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что для него главное – закончить войну.

Офис президента Украины начал переговоры с российской стороной о возможной встрече украинского лидера с Путиным.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”.

22 апреля Путин прокомментировал предложение Зеленского, заявив, что для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”.

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