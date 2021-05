“Секс в большом городе”. Продюсеры заменили героиню Кэттролл бесполым комиком, пропагандирующим свободу гендерных ролей

Рамирес присоединится к Саре Джессике Паркер (Кэрри), Синтии Никсон (Миранде) и Кристин Дэвис (Шарлотте), которые снялись в первой части сериала.

По сюжету, героиня Джессики Паркер Кэрри будет частой гостьей на шоу комика Че Диаса, обращаясь к нему в среднем роде.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов. Съемки запланированы на лето и будут проходить в Нью-Йорке.

Контекст:

Премьера сериала “Секс в большом городе” состоялась в 1998 году на канале HBO. Последняя серия была показана в 2004 году. После завершения сериала по мотивам были сняты два полнометражных фильма.

По сюжету четыре жительницы Нью-Йорка, которым уже за 30, пытаются устроить личную жизнь.

Сценарий сериала был написан по мотивам книги американской писательницы Кэндес Бушнелл “Секс и город”.

В январе 2021 года стало известно, что сервис HBO готовится к съемкам продолжение сериала под названием And just like that…

Во второй части сериала будет показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Съемки состоятся без участия актрисы Ким Кэтролл, которая снималась в первой части.

45-летняя Рамирес известна по роли ЛГБТ-персонажа, доктора Келли Торрес в сериале “Анатомия страсти”. Она также сыграла бисексуального небинарного персонажа на канале CBS в сериале “Госпожа секретарь”.

Рамирес замужем. Ее супруг – американский бизнесмен Райан Деболт.

—