 

Американские СМИ оценили встречу Лаврова и Блинкена

20.05.2021, 13:56, Новости дня
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Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинка прошла в позитивном ключе и была конструктивной, сообщают американские СМИ, комментирующие переговоры.

«Главы дипломатических ведомств США и РФ на своей первой очной встрече подчеркнули, что у обеих стран, которые противостояли друг другу в период холодной войны, продолжают оставаться серьезные разногласия в отношении того, как должны решаться мировые проблемы, но задали положительный тон переговорам, указав, что обе стороны все еще способны найти пути взаимодействия», – цитирует телеканал CNBC ТАСС.

Телекомпания ABC отмечает, что «на своей первой встрече Блинкен и Лавров выразили желание найти пути для совместной работы в тех сферах, где у обеих стран есть совпадающие интересы». «Тональность их высказываний была более теплой, чем отношения между двумя ядерными державами в последние годы», – заметили журналисты телеканала.

По данным Associated Press главы внешнеполитических ведомств РФ и США «на своей первой встрече лицом к лицу, которая проходила в то время, как отношения между двумя странами серьезно ухудшились за последние месяцы, вступили в вежливый словесный поединок».

«Они говорили откровенно, но спокойно о своих разногласиях», – указало агентств. При этом отмечается, что Блинкен сказал Лаврову о стремлении Вашингтона предсказуемым, стабильным взаимоотношениям с Россией, «повторив заявления президента Джо Байдена, который предложил провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце».

«Высокопоставленный представитель администрации Байдена назвал встречу «хорошим стартом» без «полемики», что позволило обеим сторонам предварительно рассмотреть широкий круг проблем, которые оба президента могут обсудить на саммите», – указало AP.

Встреча, как пишет издание Politico, должна заложить основу для возможного саммита президентов РФ и США. «В предстоящие недели Блинкен и Лавров тепло приветствовали другу друга, в своих вступительных словах оба продемонстрировали решимость, при этом тон был теплым. Лавров, ветеран международной дипломатии, отметил, что обеим сторонам необходимо проявить открытость», – добавила газета.

Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Также Лавров ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни».

В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.



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