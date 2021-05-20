 

Зеленский заявил о невозможности возвращения Тимошенко и Яценюка во власть

20.05.2021, 13:56, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский исключил возвращение бывших премьер-министров Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана во власть во время его президентства.

«Я не рассчитываю привлекать их во власть», – ответил он на вопрос о возможности возвращения к руководству страной «опытных кадров». «Новые лица, которые были, уже состарились. И они уже с опытом. Если вы имеете в виду людей с «мощным опытом», как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то таких людей вы не увидите», – отреагировал Зеленский. Об этом информирует ТАСС.

Гройсман занимал пост премьер-министра в 2016-2019 годах, Яценюк – в 2014-2016 годах, Тимошенко – в 2005 году и в 2007-2010 годах.

Ранее Зеленский назвал своими основными задачами построение государства без олигархов и мир в стране.



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