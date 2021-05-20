 

France 3 – митинг полицейских в Париже поддержали почти все политики

20.05.2021, 13:54, Новости дня
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В Париже перед Национальным собранием прошла демонстрация полицейских, которые требуют защиты от агрессивной толпы и более сурового наказания за насилие в отношении стражей порядка, передаёт France 3. В преддверии президентских выборов протестующих поддержали почти все партии, кроме «Непокорённой Франции»: её лидер Жан-Люк Меланшон назвал выступление стражей правопорядка «мятежом».

Полицейские профсоюзы организовали перед Национальным собранием демонстрацию силы. Тысячи участников приехали со всей Франции: префектура не захотела сообщать официальные цифры.

На гигантском экране — рассказ раненого полицейского.

ЖАН-ПОЛЬ, пострадавший полицейский: Достало, страх на самом деле должен сменить лагерь.

Спустя две недели после смерти их коллеги из Авиньона протестующие критикуют банализацию насилия.

СЕБАСТЬЯ СУЛЕ, секретарь Национального альянса полицейских в департаменте Вар: После вполне обычной операции мы можем не вернуться домой, поэтому необходимо защищать тех, кто защищает Республику.

ЭРВАН ГЕРМЁР, секретарь профсоюза SGP Police в департаменте Сена-Сен-Дени: Мы обнаружили, что находимся на передовой, при этом нас никогда не поддерживали…

Профсоюз-альянс указывает на то, что он называет «чувством безнаказанности» преступника, и критикует правосудие, которое обвиняет в попустительстве во время рассмотрения дел о нападениях на полицейских.

ФАБЬЕН ВАНХЕМЕРЛИНК, генеральный секретарь профсоюза «Национальный альянс полицейских»: Этот митинг на самом деле созван ради этого, то есть ради получения минимального наказания, чтобы раз и навсегда правосудие не просто делало свою работу, но и становилось более суровым.

Среди этих полицейских оказалось много политиков, в первых рядах — министр внутренних дел.

ЖЕРАЛЬД ДЕРМАНЕН, министр внутренних дел Франции: Я пришёл просто сказать этим полицейским: совершенно нормально, что они переживают непростой период, они в трауре, и нет ничего более нормального в том, чтобы поддержать полицейских в Республике.

Вся политическая элита пришла, чтобы выразить свою поддержку, — от Социалистической партии до Национального объединения. Одна только «Непокорённая Франция» не откликнулась на призыв: Жан-Люк Меланшон считает, что эту демонстрацию нельзя было разрешать.

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН, председатель группы «Непокорённой Франции» в Национальном собрании: Это не дань памяти, это что-то другое. Это обвинение правосудия, демонстрация подчёркнуто мятежного характера.

На этой неделе депутаты рассмотрят предложение правительства, которое заключается в продлении наказания без права на досрочное освобождение для людей, которые приговорены к пожизненному заключению за преступление против стражей правопорядка.    

Дата выхода в эфир 19 мая 2021 года.



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