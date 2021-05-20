 

N-TV – РФ становится председателем Арктического совета в разгар борьбы крупных держав за Арктику

20.05.2021, 13:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председательство в Арктическом совете переходит от Исландии к России, пишет N-TV: как отмечает издание, Москва давно не скрывает свои территориальные притязания в регионе. Помимо России, особый интерес к Арктике проявляют США и Китай: причиной являются природные ресурсы и морские торговые пути. При этом в США выражают обеспокоенность по поводу растущей военной активности РФ в регионе.


Reuters

В разгар борьбы за влияние в Арктике председательство в Арктическом совете принимает Россия, пишет N-TV. Как отмечает издание, занимавшая пост председателя предыдущие два года Исландия передаёт свой пост стране, «давно не скрывающей свои притязания на регион».

«Уже давно известно, что это наша территория, наша земля», — приводит N-TV слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лавров подчеркнул, что военное присутствие РФ в Арктике обусловлено необходимостью защитить российский арктический берег, а все действия российской стороны в регионе являются легитимными. Однако такое мнение разделяют не все: в минувший вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон беспокоит растущая военная активность РФ в Арктике, и призвал остановить милитаризацию региона.

Издание напоминает, что США, РФ и Китай уже давно обращают пристальное внимание на Арктику. Причиной их интереса являются, в первую очередь, природные ресурсы, а также морские торговые пути. РФ высказывает претензии на территорию площадью 1,2 миллионов кв.км. Недавно российская армия расширила свою арктическую базу Нагурская — теперь там могут базироваться стратегические бомбардировщики. Кроме того, российское Минобороны регулярно пишет о проходящих на севере страны учениях.

Как отмечает N-TV, рост глобальных температур приводит к сокращению арктического ледяного покрова. Это не только облегчает доступ к ресурсам: в Москве надеются превратить Северный морской путь в альтернативу Суэцкому каналу.

Арктический совет является важнейшим форумом по сотрудничеству в регионе, пишет издание. Его основными темами являются защита климата и устойчивое развитие. Членами совета являются Россия, Исландия, США, Дания, Финляндия, Канада, Норвегия и Швеция. N-TV пишет, что Россия, как и её предшественница Исландия, намерена бороться с изменениями климата в регионе, что, помимо прочего, подразумевает защиту коренного местного населения. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.05 / Экологи из Германии подали иск против строительства “Северного потока – 2”

13.03 / Партия “Слуга народа” создала политсовет и изменила устав

05.02 / “Ужасная пропаганда против Украины”. Кравчук рассказал свои впечатления от канала ZIK

04.10 / Медики из Франции прибыли в Нагорный Карабах

18.05 / Google предлагает пользователям смартфонов новую функцию Caller ID

29.08 / В Белоруссии заблокировали доступ к двум новостным сайтам

13.05 / Пашинян назвал инцидент на участке «Севлич» спланированной провокацией Баку

07.11 / В Германии начались акции протеста в связи с новым карантином

23.10 / В Минске отменили провластный митинг

28.09 / В Баку заявили о 26 пострадавших мирных гражданах в результате обострения в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика