SRF – в этом году Евровидение — это не только красивые кадры и яркие выступления, но и научный эксперимент

В этом году Евровидение — это не только песенный конкурс, но и научный эксперимент, пишет SRF. В рамках проекта Fieldlab учёные с помощью трекеров и видеокамер наблюдают за поведением людей на мероприятии, чтобы выяснить, как можно максимально ограничить количество контактов на фоне пандемии коронавируса. Благодаря этому получится узнать, как можно изменить логистику и само пространство зала, чтобы минимизировать риск заражения.

Крупные мероприятия, да к тому же с живой аудиторией мы помним только по временам до коронавируса. Поэтому многие сегодня вечером с определённым беспокойством наблюдают за Роттердамом, где проходит первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение». С тысячами гостей в зале Евровидение в этот раз стало своего рода экспериментом по выходу из пандемии. От него ожидают не только красивых кадров и ярких выступлений, но и научных данных. Репортаж Михаэля Раухенштайна.

Долгое время было непонятно, сможет ли Gjon’s Tears выступить на песенном конкурсе «Евровидение» перед публикой. В Нидерландах житель Фрайбурга представляет Швейцарию. Для него это также особое событие. Тест на коронавирус он сдаёт каждый день.

ДЖОН МУХАРРЕМАЙ, певец группы Gjon’s Tears: Я думаю, нас здесь чаще тестируют, чем людей, которых отправляют на Луну. Но благодаря этому мы можем знать, что у нас в команде у всех отрицательные результаты. Это хорошо.

Больше месяца назад дали зелёный свет на присутствие в арене публики. Евровидение проходит в рамках исследовательского проекта Fieldlab. Учёные изучают, как можно проводить такие мероприятия несмотря на коронавирус. Андреас Восс руководит исследовательскими группами Fieldlab в Нидерландах. Его команда с помощью трекеров и видеокамер наблюдает за тем, как люди перемещаются на крупных мероприятиях.

АНДРЕАС ВОСС, руководитель исследовательских групп Fieldlab: Мы смотрим на то, как мы можем организовать мероприятие, изменить логистику и пространство, чтобы ограничить количество контактов. Мы заметили, что естественно при входе, выходе или во время перерыва — это те моменты, когда вы встречаетесь с новыми людьми.

Правила для посетителей песенного конкурса «Евровидение» сформулированы абсолютно чётко. В день мероприятия они должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. После этого их разделяют на так называемые пузыри, то есть группы. Во время мероприятия им запрещается покидать пузырь. Чтобы между группами не было никаких контактов, на стадионе есть различные входы и выходы.

В зале людей размещают внутри их пузыря. В таком случае не нужно соблюдать дистанцию и носить маски. Через пять дней после мероприятия им нужно ещё раз сделать тест. Первые результаты, полученные со схожих мероприятий, показывают, что риски можно просчитать, если максимально ограничить количество контактов.

АНДРЕАС ВОСС: Главное преимущество в том, что люди сидят. Это очень сильно сказывается на количестве контактов. Когда люди стоят, контактов гораздо больше, чем, когда у людей есть закреплённые за ними места. Когда мероприятие проходит внутри помещения, – это всегда недостаток. По сравнению с тем, когда оно проходит снаружи, ведь снаружи по определению есть оптимальная вентиляция.

Так что на Евровидении будет публика, хотя и в меньшем количестве, чем перед пандемией коронавируса. Зал будет занят только на 1/5 часть. Исполнители будут рады любому выкрику со стадиона. Швейцарская группа Gjon’s Tears выступит в четверг на втором полуфинале.

Дата выхода в эфир 18 мая 2021 года.