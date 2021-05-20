 

Женщина из Подольска зарубила знакомого

20.05.2021, 13:44, Разное
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На садовом участке в поселке Дубровицы в черте города Подольск в Московской области местная жительница несколько раз ударила своего знакомого по голове кухонным топориком, передает сайт “Подмосковье сегодня”. От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что во время совершения преступления дама была пьяна. Иные обстоятельства расправы теперь предстоит установить правоохранителям.



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