 

Павильоны “Здоровая Москва” пользуются популярностью у горожан

20.05.2021, 13:44, Разное
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Москвичи могут проверить свое здоровье в 46 павильонах “Здоровая Москва”. Прием проводят врачи из городских поликлиник. Предварительная запись не нужна, необходимо просто явиться и заполнить анкету, после чего можно пройти обследование:

В павильонах “Здоровая Москва” есть кабинеты врачей общей практики, ультразвуковой диагностики, доврачебного осмотра, процедурный и смотровой кабинеты. Обследование проводится в течение часа. Большая часть результатов доступна сразу, данные заносятся в электронную медицинскую карту.

У врачей, которые работают в павильонах “Здоровая Москва”, главная задача – выявить у человека заболевание на ранней стадии, ведь чем раньше был поставлен диагноз, тем выше шансы на выздоровление. Главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева рассказала, что чаще всего диагностируются болезни сердечно-сосудистой системы – например, гипертония первой и второй стадий.

“Также это может быть сахарный диабет, заболевания легких, болезни эндокринной системы. Нередко обнаруживаем рак желудочно-кишечного тракта, у женщин — рак молочной железы”, – уточнил специалист.

Все процедуры в павильонах абсолютно бесплатны. Обследование могут пройти граждане от 18 лет, прикрепленные к одной из столичных поликлиник или имеющие московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Павильоны “Здоровая Москва” появились в парках столицы в 2019 году. Всего за четыре месяца медицинские осмотры прошли 430 тысяч человек. Летом 2020-го павильоны не работали из-за пандемии коронавируса, однако в этом году они снова открылись, и москвичи активно приходят на обследования или вакцинацию от коронавируса.



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