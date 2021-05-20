 

Новый тур Кейт Миддлтон и принца Уильяма: дата, место и другие подробности

20.05.2021, 13:28, Разное
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Новый тур не за горами: со дня на день Кейт Миддлтон и принц Уильям без детей прилетят в Шотландию. Пресс-служба дворца сообщает, что принц проведет в стране неделю в качестве лорда, верховного комиссара Генеральной Ассамблеи шотландской церкви. Во время поездки герцог Кембриджский узнает, как церковь помогает локальным сообществам в борьбе с коронавирусом и в соблюдении социальной дистанции.

Известно, что Кейт не будет сопровождать своего супруга, с которым они недавно отметили 10-ю годовщину свадьбы, всю поездку. Герцогиня Кембриджская прилетит в Шотландию 24 мая, когда принц Уильям уже будет там. В этот день они вместе посетят Эдинбург и Файф. Также сообщается, что пара впервые официально посетит Оркнейские острова – архипелаг из 70 островов на северо-востоке от Шотландии. Во время поездки Кейт и Уильям встретятся с медицинскими работниками “первого эшелона” – то есть теми, кто непосредственно борется с пандемией коронавируса, а также работниками аварийно-спасательных служб, волонтерами и военными.

И он, и герцогиня с нетерпением ждут возможности провести время в Шотландии, услышать от широкого круга людей о проблемах, которые их волнуют, и отметить людей, которые сделали все возможное, чтобы поддержать свои сообщества за последний год, – рассказал представитель пары.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Уже известны подробности одной из встреч, которую организует принц Уильям: по информации HELLO!, герцог пригласит нескольких спасателей посмотреть вместе финал Кубка Шотландии на крыше одного из эдинбургских баров. А еще Уильям с Кейт устроят массовый кинопросмотр нового фильма “Круэлла” с Эммой Стоун в главной роли вместе шотландскими медицинскими работниками.

Пара остановок во время поездки будут очень личными для принца Уильяма: он навестит благотворительную организацию Fields in Trust, президентом которой много лет был его дед, ныне покойный принц Филипп, герцог Эдинбургский. Вместе с работниками фонда он высадит несколько деревьев в память о супруге Елизаветы II. Также супруги вместе посетят университет Сент-Эндрюс, где они впервые встретились. Там Кейт и Уильям пообщаются со студентами, в том числе о трудностях удаленной учебы, вызванных COVID-19. 

Большой тур по Шотландии завершится для обоих представителей британской королевской семьи 27 мая.



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