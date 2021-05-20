Dooly собирает еще 80 миллионов долларов на свои инструменты искусственного интеллекта, чтобы помочь продавцам управлять своей занятой работой.

В наши дни у продавцов есть больше инструментов, чем когда-либо, чтобы помочь им в их работе, будь то инструменты для поиска новых потенциальных клиентов, поддержания интереса этих лидов или их информирования о том, что продается, для отслеживания того, как идет процесс продаж, для управления этими отношениями, когда они являются безопасными или бухгалтерскими инструментами для управления тем, как и где на самом деле поступают продажи. Сегодня стартап, построивший платформу для помощи в управлении вводом данных, который обеспечивает все это, объявляет о быстром раунде финансирования для наращивания темпов и интереса к его технология.

Компания Dooly, разработавшая набор инструментов на основе искусственного интеллекта для автоматизации работы, связанной с обновлением данных в программном обеспечении для продаж, в частности в таких приложениях, как Salesforce, чтобы максимально использовать его возможности, получила финансирование в размере 80 миллионов долларов. Источники сообщают, что эти деньги оценивают стартап в Ванкувере более чем в 300 миллионов долларов.

Это «быстрый» раунд, поскольку усилия по привлечению и прекращению финансирования были предприняты быстро, и не прошло и двух месяцев после того, как компания объявила о серии A и посевном раунде на общую сумму 20 миллионов долларов. (Фактически, мы узнали об этом раунде пару недель назад, так что, возможно, прошло менее двух месяцев с момента предыдущего объявления.)

Эту последнюю серию B возглавляет Spark Capital, в которой также участвуют Greenspring, Tiger Global, Lachy Groom, boldstart ventures, BoxGroup и Addition. Некоторые из них являются постоянными инвесторами.

Интерес инвесторов к компании отчасти объясняется тем, что Дули добавляет к большему набору инструментов продаж; и отчасти из-за той тяги, которую он уже набрал для этого.

Хотя в наши дни действительно существует ряд приложений, которые могут использовать продавцы, для многих продавцов это создает определенные затруднения: обработка данных в каждом из них, обновление записей и оказание им помощи может занять очень много времени. задача, которая отвлекает людей от того, что у них получается лучше всего.

Это затруднительное положение, возможно, усугубилось в прошлом году, поскольку организации настаивают на «цифровой трансформации» — инвестировании в новые ИТ — чтобы лучше адаптироваться к рабочей силе, которая не все время находится в офисе и во многих случаях не находилась в рабочем состоянии. офис вместе в течение года и с некоторыми, возможно, никогда больше не вернутся. Во многих случаях это переводится на использование тонны большего количества программного обеспечения для управления этими людьми, тем, что они делают, и как они взаимодействуют друг с другом, когда личное общение — не вариант.

Предложение Дули состоит в том, что он использует инструменты искусственного интеллекта, такие как обработка естественного языка, чтобы позволить людям делать заметки на собраниях и другой работе, которые затем разумно может использовать в других приложениях, чтобы они могли работать так, как должны.

Крис Хартвигсен, генеральный директор Dooly, сам испытал эти болевые точки на собственном опыте в качестве ведущего продавца в ряде других компаний, и это послужило его мотивацией для создания Dooly.

«Это родилось из-за боли», — сказал он. «Когда я был на предыдущей должности топ-менеджера по продажам, я постоянно находился в таком режиме, который отнимал мое время. Сейчас проблема для удаленной работы, но не все извлекают выгоду из этого удаленного мира так, как Zoom. Некоторым труднее набирать обороты, поэтому вы хотите проводить больше времени, а не меньше, разговаривая с клиентами ».

Он описывает свой бизнес как «скатерть, которая проходит через стол, за которой никто не хочет сидеть» и, что более серьезно, «чистое покрытие для систем», которое хорошо понимает проблемы, с которыми продавцы сталкиваются на практическом, оперативном уровне. «Мы всегда думаем о рабочих процессах, которые мешают пользователям перейти в режим пиковой стоимости».

Приложение, по его словам, «отлично работает» с рядом сервисов, как для приема информации — они, например, включают такие инструменты, как Gong, которые, помимо прочего, отслеживают голосовые звонки о продажах для предоставления обратной связи и расшифровки стенограмм в реальном времени) , а также те, которые используются для записи происходящего, например Salesforce. Он также интегрируется с Slack а также G-Suite и другие популярные приложения.

Затем, помимо возможности легко использовать и заполнять соответствующие данные в нескольких приложениях, Dooly также предоставляет некоторые рекомендации, основанные на данных, которые он видит, чтобы давать предложения по заключению сделок.

Кажется, это музыка для ушей многих продавцов. Сейчас у него около 500 клиентов в качестве клиентов, и говорит, что в список входят команды по доходам в Asana, BigCommerce, Contentful, Figma, Intercom, Lessonly, Procore и других.

До сих пор компания росла органически, благодаря молва, что, возможно, является лучшим способом продажи и успеха, на который может надеяться любая компания. По иронии судьбы, теперь, когда эта модель хорошо себя зарекомендовала, вполне возможно, что она будет использовать свои собственные инструменты, чтобы еще больше расширить свой охват.

«Дули строит одну из самых успешных корпоративных компаний следующего десятилетия », — сказал Уилл Рид, генеральный партнер Spark Capital. «Мы очень рады поддержать Дули поскольку он продолжает поддерживать самые дальновидные коммерческие команды и полагает, что в конечном итоге определит категорию подключенного рабочего пространства благодаря неустанному вниманию к клиентам и росту за счет продуктов ». Рид присоединяется к доске в этом раунде.