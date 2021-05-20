 

Эндометриоз: лечить или само пройдет?

20.05.2021, 13:16, Разное
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Коварный и загадочный

Эндометриоз характеризуется разрастанием ткани, выстилающей изнутри полость матки (эндометрия), и за ее пределами. Считается, что этому заболеванию подвержены около 10% женщин репродуктивного возраста, однако оценить его распространенность сложно, поскольку многие женщины не подозревают о нем. Коварство эндометриоза в том, что на ранних стадиях он может протекать скрыто или проявляться в неспецифических симптомах. Например, обильными менструациями или болями, которые часто локализуются не в нижней части живота, а выше, из-за чего пациентка не связывает их с гинекологическими проблемами.

Несмотря на широкую распространенность, причины патологического разрастания маточного эпителия до сих пор неизвестны, есть только несколько научных гипотез. Например, некоторые ученые считают, что эндометриоз развивается у женщин, склонным к аутоиммунным заболеваниям.

Это точно не рак?

Хорошие новости — это не онкологическое заболевание, хотя своей способностью широко распространяться по организму эндометриоз действительно напоминает рак. Эндометриоз не представляет угрозы для жизни, но может принести много неприятностей. Его главная опасность – в циклических кровотечениях из находящегося в неположенных местах эндометрия. Окружающие ткани из-за этого воспаляются, что ведет к спаечному процессу. Спайки не только причиняют боль, но и способствуют развитию бесплодия, если, например, они расположены на брюшине малого таза, в углублении между маткой и прямой кишкой или перегораживают фаллопиевы трубы, преграждая яйцеклетке путь в матку.

К сожалению, методов радикального лечения эндометриоза, которое гарантированно избавит пациентку от этого заболевания, не существует. Но есть много способов облегчить симптомы и улучшить качество жизни женщины и замедлить процесс разрастания эндометрия.

Неужели придется садится на гормоны?

Совсем необязательно. Если у пациентки заболевание протекает легко, не прогрессирует и проявляется только в болезненных ощущениях во время менструации, возможно, достаточно простого обезболивания с помощью безрецептурных препаратов, таких как ибупрофен. Кроме того, гормональная терапия может не понадобиться в том случае, если у женщины нет проблем с фертильностью или она не планирует беременность в будущем. В любом случае, оценить тяжесть заболевания и назначить лечение может только врач после тщательной диагностики и оценки всех рисков и преимуществ.

Основным методом лечения эндометриоза является гормональная терапия, которая ограничивает или прекращает выработку эстрогена, стимулирующего разрастание эндометрия. В этом случае применяются:

  • комбинированные оральные контрацептивы (КОК);
  • прогестагены, противозачаточные инъекции;
  • подкожные импланты или таблетки с прогестагеном.

Все гормональные препараты одинаково эффективны при лечении эндометриоза, однако имеют разные побочные действия, которые необходимо учитывать. Кроме того, эти средства никак не влияют на спайки. Стоит помнить также, что большинство гормональных препаратов временно снижают способность забеременеть во время их приема, но не все они являются противозачаточными. После их отмены фертильность постепенно восстанавливается в полном объеме.

Когда необходима операция?

Хирургическое вмешательство при эндометриозе показано в том случае, если гормональная терапия не помогает сдерживать разрастание ткани, а пациентка страдает от сильных болей. Другой важный фактор – это желание женщины забеременеть. Если эндометриоз негативно сказывается на фертильности, пациентке будет предложена операция. 

Хирургическое лечение проводится малоинвазивными способами, чаще всего с помощью лапароскопии, когда врач делает небольшие разрезы на брюшной полости и удаляет очаги эндометриоза. Это достаточно эффективный метод лечения, но увы, он не гарантирует, что эндометриоз не вернется. 

А вдруг само пройдет?

Такая вероятность действительно существует, но только с началом менопаузы, которая чаще всего наступает после 50 лет. Однако мало кто готов ждать так долго, с учетом того, что активная фаза развития эндометриоза приходится на период между 30 и 40 годами, а начальная стадия нередко обнаруживается у девушек 25 лет и даже младше. Лучше провести своевременную диагностику и пройти лечение как можно раньше.



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